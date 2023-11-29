陳嘉慧自爆籌備婚禮階段有喜　率先透露預產期：三月至四月

27歲TVB藝人陳嘉慧（Erica）自9月與老公Calvin在深圳閃婚後，Erica今日（29日）在IG 上載了一張超聲波相，宣布有喜。她同日現身大埔出席活動，接受訪問時表示：「過咗一段時間先知道有咗。」她續指已經知道BB的性別，並表示：「對所有親戚朋友都諗住唔公開，諗住到時生出來先俾大家驚喜！」

陳嘉慧在社交平台上載了一張超聲波相。(ig@001ericackw)

講到與老公是否一直都有計劃生育，她坦言：「我哋不嬲本身大家都好鍾意小朋友，喺呢一方面我哋都覺得順其自然，有就嚟啦！」被問到拍拖階段是否已經有共識朝着生仔為目標，她表示：「我哋拍咗一段時間，然之後到我哋話要結婚啦！我哋結婚嗰陣都唔知道有小朋友，所以我哋呢方面都覺得順其自然，咁啱就喺結婚之前，結婚籌備嘅期間有咗小朋友，所以好開心。」

27歲TVB藝人陳嘉慧（Erica）宣布有喜後，今日（29日）現身大埔出席公開活動。（葉志明攝）

被問到最理想是生仔還是生女，她笑言：「兩個都OK，最緊要BB身體健康。」提到九月初宣傳《你好，我的大夫》的時候曾表示生病，她說：「嗰陣時真係腸胃炎，真係唔舒服！」至於老爺對於新抱有所期望，鼓勵要六個，她笑說：「生咗一個先，起碼有小豬仔。」講到預產期，她表示：「預產期四月，差唔多三月至四月。」講到有否上磅量體重，她表示：「我真係唔敢量，因為我唔想知自己重咗幾多，但明顯我見到個樣已經圓潤咗好多。」提到作息方面會否經常嘔吐，她說：「啱啱開頭嘅時候的而且確，嘔得好犀利，不過現在就過咗階段，開始食返嘢。」

陳嘉慧寫下聖誕願望。（葉志明攝）

至於現階段會否因為懷孕而停工，她說：「我今日都出席公開活動，其實身體情況許可都會，拍劇暫時都唔會！」另外有網民指政府宣布生仔津貼計劃鼓勵到陳嘉慧馬上生仔，她說：「咁就未至於！覺得唔錯幾開心嘅，當然都想政府再畀多啲我！」

陳嘉慧不願透露BB性別，講明生咗先公開。（葉志明攝）

提到有關胎教的問題，會否已經閱讀有大量教育書籍，她表示：「我暫時都冇睇太多書，因為我本身自己就有好多姨甥仔，所以對我來講我就比較知新手媽咪嘅知識。因為我真係有幫家姐湊過。」講到會否經常與胎中的孩子聊天，她的笑說：「夜晚囉！好似人哋話未咁早識得聽。」

陳嘉慧希望政府生仔津貼再多啲。（葉志明攝）

陳嘉慧不願透露BB性別，講明生咗先公開。（葉志明攝）