一代歌壇玉女遭楊玉梅出賣素顏真實狀態　暴脹身材肥幾圈驚呆網民

現年50歲的黎瑞恩 (小恩子) 於2002年結婚與金利來太子爺曾智明結婚後便淡出娛圈，婚後育有一對仔女，可惜兩人於2014年離婚。黎瑞恩成為單親媽媽後，一直獨力照顧小朋友，鮮有公開露面，直至去年她才正式復出幕前，簽約王祖藍經理人公司北上發展，銳意開拓內地市場。她亦會間中於社交平台分享近況，不過大部分自拍都疑似加了美顏濾鏡特效。日前（26日）她出席好友聚舊飯局時，卻遭楊玉梅出賣真面目。

黎瑞恩 (vcg)

楊玉梅於社交網分享了當日與黎瑞恩、以及林建明與丈夫曾展章等一班好友聚餐的合照，令黎瑞恩的真實狀態曝光。相中可見身穿一身黑色衛衣的黎瑞恩，無論是面形和身材都十分之圓潤，連雙手都好厚肉，素顏出鏡的她臉上膚色看來略為暗啞，眼神帶點憔悴，58歲的楊玉梅與她合照，比她更顯年輕。不少網民見到黎瑞恩最新近照都大表驚訝，有網民不禁慨嘆她現時的樣貌身形與昔日的歌壇玉女形象相距極大。

黎瑞恩的自拍照還有陣陣少女味。（黎瑞恩FACEBOOK）

其實黎瑞恩曾在今年7月出Post透露自己展開了720小時減肥之路，她表示以前熱愛運動，可是產後失去動力、自律系統失靈，導致她的身形由38碼暴脹至46碼，足足肥了幾個碼，令她很難接受，決心減肥。不過她抗拒不了美食的誘惑，結果減肥失敗。

黎瑞恩嫁入豪門，當年被指幸福美滿。（VCG）

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