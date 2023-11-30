譚嘉儀無預警下宣佈喜訊身份升呢　除咗恭喜網民講最多係呢４隻字

歌手譚嘉儀（29/11）在今晚無預警下，突然在社交平台宣佈喜訊「結婚了結婚了」，不少網民都以為譚嘉儀突然閃婚。不過再Loop落去，原來是她的餅印哥哥終於成家立室。



第一眼真的嚇一嚇。（IG@kayeepo）

原來是哥哥成家立室。（IG@kayeepo）

譚嘉儀榮升姑仔。（IG@kayeepo）

譚嘉儀與哥哥的兄妹情非常好，所以在哥哥的婚宴上，譚嘉儀不只獻Sing祝賀，還感動流淚。事後身份榮升「姑仔」的她，亦在社交平台分享與哥哥一齊成長互相支持的點滴，非常感人：「感謝主我有一位好哥哥，由細到大都好錫呢個妹妹，從感情事談到音樂事，佢都係我最大支柱。」

譚嘉儀與哥哥的兄妹情非常好。（IG@kayeepo）

兩兄妹由細已經喜歡唱歌。（IG@kayeepo）

譚嘉儀續言：「記得有一次我真的想放棄唱歌時，是哥哥鼓勵我，拉返我起身，仲不停叫我唔好放棄音樂，每日都要花時間去鑽研，好多謝哥哥一直陪我渡過所有困難、成日同我一齊祈禱。」

譚嘉儀稱是哥哥鼓勵她不要放棄唱歌。（IG@kayeepo）

一起分享得獎喜悅。（IG@kayeepo）

而譚嘉儀和哥哥還一起創作了歌曲《印記》，這首歌也為了他們屋企的主題曲：「因為係送比家姐嘅結婚禮物，哥哥結婚更係唱返呢首歌送比佢啦，但每次唱我都忍唔住會喊，因為我覺得呢首歌真的充滿著我們一家的愛及神的恩典。『求緣份來到，便執手可到老』希望與嫂嫂同心到老，恩恩愛愛，愛你們。」

哥哥結婚，譚嘉儀感動流淚。（IG@kayeepo）

當然不少得以歌聲祝賀。（IG@kayeepo）

譚嘉儀哥哥也有親自作歌，兼自彈自唱送給太太。（IG@kayeepo）

一對新人。（IG@kayeepo）

不少網民都留言送上恭喜，不過除此之外，網民問得最多的卻是這４隻字「幾時到妳？」譚嘉儀亦有大方回覆：「有排呀」。

譚嘉儀與家人感情非常好。（IG@kayeepo）