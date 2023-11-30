尹光出PO幫張敬軒拉票顯大哥風範　對方留言：幫您整埋條競選絲帶

「廟街歌王」尹光殺入叱咤「我最喜愛的男歌手」五強，與張敬軒及三位MIRROR成員陳卓賢（Ian）、姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）爭獎，成為城中熱話。連登仔在社交網分別呼籲樂迷投票給尹光及張敬軒，暫時兩位呼聲最高，勢均力敵！尹光昨日（29日）在IG發出貼文透露入圍心聲，真情剖白對於獎項的看法，隨即吸引競爭對手之一的張敬軒感動留言，掀起網民熱烈討論！

尹光歷史性打入「我最喜愛男歌手」五強，成為全城熱話。（IG@cr881903）

尹光透露已經投票給張敬軒

尹光在IG寫上:「各位大家好，今年對我來講絕對係奇妙嘅一年，首先多謝曾經幫過我、支持過我、有留意過我嘅每一位朋友。五十多年嘅歌唱生涯，由大大小小歌廳唱到上紅館舞台，我對唱歌嘅熱誠同初心從來無變，仍然係希望可以為大家帶來歡樂，希望每位聽過我歌嘅人都可以開開心心。」他繼續分享對於獎項的看法，並表示：「係（喺）訪問上我都曾經提過，對於獎項一切隨緣。不過當然仍然要多謝每一位投過票俾我，幫過我拉票嘅人。自問是『唱著無無聊聊從未太閃耀』，今年能夠得到大家的關注和支持，能夠進入最後五強我感到非常興奮。未來的事情無法預測，明年我就踏入80歲，唔知道還能夠為大家帶嚟幾多歡樂，但係我在這裡承諾大家：只要我還有能力，我一定會繼續唱歌，不斷尋求新突破及不一樣的可能性！」

除此以外，他還特別點名稱讚張敬軒對於樂壇的貢獻，以及透露自己已經投票給對方。他說：「最近在網上看到張敬軒先生非常努力拉票，制作了一份樂壇政綱，誠意十足，好感動！提醒渡緊假嘅我，要出來感謝一班曾經投票俾我嘅朋友們，最後，再次衷心感謝大家，今年陪伴我走過咁多嘅路，希望未來都繼續能夠得到你嘅支持，期待出年繼續一齊玩過夠！Mr. One 光B上#多謝大家支持 #規矩有冇話候選人可唔可以投票 #但係我就已經投咗俾今年我最喜愛嘅個一位 #你一票我一票送軒公上台跳 #光酥餅記得繼續投我 #贏左請你食光酥餅食埋隻蟹 #人生最緊要玩個夠 #冇咩事我出返去食豬扒包先！」

尹光昨日（29日）在IG發出貼文透露入圍心聲，真情剖白對於獎項的看法。(IG@silly.father)

尹光特別點名稱讚張敬軒對於樂壇的貢獻。(IG@hinscheung)

張敬軒講明會特別幫尹光整埋條競選絲帶

貼文一出，張敬軒亦有在尹光的IG平台下留言，坦言自己也是在放假籌備演唱會的階段，因為歌迷的舉重讓他十分感動要落力拉票。他寫上：「光哥哥，多謝您🫂 我本來都放緊假, 為下個月嘅演出做準備，不過真係不得不承認，時代唔同了，我細個啲嗰陣，幾乎全部歌手都好佛系，歌迷最支持充其量都係喺網上投下票。不過而家嘅後生好叻，佢哋自己會幫我哋組織好多唔同嘅宣傳活動，佢哋其實已經勁過唱片公司。」他還笑稱會特別為尹光「整埋條競選絲帶」！