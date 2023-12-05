火辣老闆娘「土瓜灣謝安琪」真身曝光　性感小背心招呼客人竟單身

近日網上討論區「香港茶餐廳及美食關注組」網民分享一張大排檔的剪綵照，相中企C位的白色裙女子，因迫爆上圍獲網民追捧，更獲稱為「土瓜灣謝安琪」。而當日任剪綵嘉賓的TVB藝人黃建東透露這是4年前的照片，更提供線索供大家搜尋其芳蹤。

除了黃建東仲有周中師父在場，但焦點落在老闆娘身上。（IG圖片）

黃建東有見及此乘勝追擊，近日拍片再次到訪「土瓜灣謝安琪」店舖，一探老闆娘近況。未入到大排檔已見到人滿為患，老闆娘穿上小背心及緊身褲，身材依然迫爆惹火，看來是真材實料！黃建東見到即時心心眼，笑到四萬咁口。

老闆娘雖然忙過不停，但仍然親切地接受黃建東採訪。老闆娘透露剪綵當日穿的白色裙是專程訂購，更邀請下次黃建東一齊着，又笑言：「都會Keep返而家咁。」老闆娘透露之後打算在深水埗開店，黃建東笑指許多叔叔伯伯都要流鼻血，老闆娘即說：「唔好俾佢哋流，我有紙巾供應嘅。」老闆娘又透露平時不會穿成這樣；被問到似謝安琪，老闆娘謙稱對方勁好多。

老闆娘身材依然惹火！（黃建東YouTube影片截圖）

小背心。（黃建東YouTube影片截圖）

說到個人背景，老闆娘真名為「朱嘉敏」，她透露現時是單身，「男朋友......好似冇人會欣賞我呢種惡霸嘅女性，驚我㗎真係。」被問到是否身材真材實料，老闆娘笑言：「最緊要身體健康。」黃建東問大排檔之後會否賣大包同木瓜奶，老闆娘笑笑口滿口答應，相當玩得！最後老闆娘稱希望大家不要再將焦點放在其身材上。

好親切。（黃建東YouTube影片截圖）

身材依然是焦點。（黃建東YouTube影片截圖）