著名男藝人當眾直接稱呼90歲胡楓做「阿修」　慘被轟「無大無細」

林敏驄一向台上台下都妙語連珠，近年最經典的必數是今年初於「萬千星輝頒獎典禮2022」憑《下流上車族》奪得「最住劇集」大獎，公開調侃總經理曾志偉、珍姐及江美儀，令觀眾捧腹大笑，成為全晚焦點之一。

林敏驄一和台上台下都妙語連珠。(葉志明 攝)

林敏驄。（陳順禎攝）

林敏驄近日密密與好友聚會，近日與羅家英、黃日華、三哥苗僑偉食完飯，林敏驄攞出100蚊稱要請大家食飯，好友均習慣了林敏驄的無厘頭，紛紛合十裝作多謝林敏驄道：「多謝驄哥」。近日林敏驄與汪明荃出席活動，兼在電視城見胡楓。林敏驄發揮一貫搞笑本色，大讚完阿姐「索呀，冇得頂呀」，突然鏡頭Zoom住阿姐心口問道：「阿姐心口嗰抽咩嚟㗎？」阿姐哭笑不得說：「皺紋呀！」

之後鏡頭一轉，林敏驄在電視城拍片，突然大嗌一聲：「修！過嚟！」修哥即除口罩聽話地回答：「係，知道。」林敏驄問：「幾歲呀？」修哥難得搞笑地說：「90囉！」引來眾人大笑，林敏驄笑言：「隨隨便便又90歲呀！」相信兩人非常熟稔才能如此開玩笑。

林敏驄又撩阿姐玩。（抖音）

林敏驄問阿姐「心口嗰抽咩嚟？」（抖音）

阿姐哭笑不得指：「皺紋呀！」（抖音）

林敏驄發文道：「穩（搵）完家英哥就穩（搵）阿姐）」惟網民認為林敏驄稱呼不妥當：「修哥都唔叫聲，叫阿修。無大無細。」、「條粉X真系無王管喔」、「林敏聰的幽默=尷尬 ！」、「謝賢見到都要叫聲修哥，你叫阿修！」、「香港最大膽系你咯，叫修哥，單字修」、「沒大沒小，叫修哥」。又有網民笑言林敏驄叫汪明荃「阿姐」，卻叫輩分更高的修哥做「阿修」，相當搞笑。有網民認為沒問題，「修哥好搞笑，心態好」、「聰（驄）哥開心果笑死人了哈哈哈」；另有網友表示：「聰（驄）哥，阿姐甘講得笑噶？」。

林敏驄叫修哥做「阿修」。（抖音）

修哥好聽話即應。（抖音）