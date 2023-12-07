犬系戀人｜車銀優朴圭瑛30秒激吻成熱話　小鮮肉尹賢秀人氣急升

由車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原創韓劇《犬系戀人》劇情進入直路，韓海娜（朴圭瑛飾）終於以小狗的身份和陳書元（車銀優飾）二次接吻，成功打破家族詛咒；二人確認關係後上演甜蜜吻戲，短短30秒片段隨即瘋傳網路，成為中港台網民熱話！

朴圭瑛及車銀優的30秒吻戲成熱話。

男神車銀優憑藉Viu Original原創韓劇《犬系戀人》水漲船高，近月不但接下多個品牌代言、再度蟬聯「11月全球Google搜尋量最高的韓劇演員」，日前還勇奪「Global Icon Award」獎項，躍升全球偶像！劇中飾演陳書元外甥、韓海娜學生「崔聿」的尹賢秀也不讓前輩專美，挾著劇集人氣急升，有望成為新一代男神接班人。

車銀優蟬聯「11月全球Google搜尋量最高的韓劇演員」。

現年24歲的尹賢秀於2021年透過韓劇《Racket少年團》出道後，今年獲相中成為Viu Original原創甜寵劇集《犬系戀人》的男配角之一，由於他和兩位主角有大量對手戲，成功走進觀眾眼簾。談到立志成為演員的契機，他笑言全因受到偶像影響：「小時候我和家人一起看《請回答1988》，當我看到李東輝飾演的東龍時，我也想像他一樣，扮演能夠為人帶來幸福的角色，所以我開始尋找演戲的機會。」事實上，今年尹賢秀夥拍偶像李東輝、男神李帝勳等實力派演員主演全新犯罪韓劇，堪稱「最成功的追星族」！

尹賢秀（左）與車銀優、朴圭瑛有大量對手戲。

事業逐漸起飛，尹賢秀透露家人是他的追夢動力：「我和家人一起收看《Racket少年團》，媽媽和嫲嫲一看到我就哭了出來，聽說爺爺事後也偷偷哭了；尤其我的嫲嫲和爺爺，他們非常喜歡在電視上看到我。」