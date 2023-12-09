鄭嘉穎被網民圍插態度差 黎諾懿開腔護航：講者無心聽者有意

鄭嘉穎被眼利網民發現多次缺席「鐵馬家族」聚，被指與馬國明根本戲內戲外都鬧不和。而日前鄭嘉穎出席公開活動時被傳媒追問關於馬國明的婚事，鄭嘉穎顯得不耐煩，反駁說：「佢話叫你唔好再問，叫你夠啦」，此舉惹起網民怒批無風度，引起全城熱話。

隨後鄭嘉穎表弟王賢誌在IG出Story暗有所指寫道：「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫。如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個，連朋友都講唔上，千祈唔好再問我。」令事件不斷升溫，陳凱琳都要出面為老公鄭嘉穎解畫救撲火。

黎諾懿今日帶同囝囝現身澳門出席澳娛綜合呈獻《尋味澳⾨》宣傳造勢活動。（梁碧玲攝）

曾經和鄭嘉穎合作過無綫劇集《Only You只有您》及《爭分奪秒》的黎諾懿，今日（8/12）現身澳門出席澳娛綜合呈獻《尋味澳⾨》宣傳造勢活動時表示：「其實我唔敢話人，因為我成日都經常會出事。（你同佢相處係點？）係好好㗎，嘉穎係一個好好嘅前輩，我哋相處冇乜問題，係好好。可能今次係講者無心，聽者有意。如果你問我，我就覺得最重要係馬明同嘉穎冇嘢就得囉。（負面新聞會唔會為嘉穎造成壓力？）咁就應該唔會啦，佢好硬淨嘅，去到嘉穎咁嘅質素同經驗，應該係冇嘢難得到佢嘅，而我就覺得就係小道花邊消息啫，時間過咗就冇嘢。」