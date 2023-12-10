林明禎與家姐林詩枝合體現身馬場　被問疑遭尹光鹹豬手以7字回應

林明禎、魏浚笙（Jeffrey）、鄧卓殷、林宣妤及台灣藝人林柏宏今日盛裝到馬場出席活動， 明禎及Jeffrey接受訪問，原來明禎是第二次入馬場，笑說好幸運，而姐姐林詩枝以及細佬都有一起到馬場，姐姐亦有同框合照，但兩個細佬就比較怕醜。不過，明禎的家人稍後就會回馬來西亞，而明禎亦透露會一個人留港過聖誕，工作中度過。

林明禎與姐姐林詩枝同框。（陳順禎攝）

講到早前明禎與尹光一起出席活動，期間尹光的手疑觸碰到明禎的敏感部位，她當場縮了一下並尷尬笑，有網民就認為尹光有「鹹豬手」之嫌，替明禎感不值，而尹光就曾否認事件說：「我都幾十歲人，唔會做，唔會諗呢啲嘢，嗰日我係有拖佢手，不過係佢叫我拖嘅，亦都有掂到佢背脊，係想叫佢行埋啲，我太太嗰日都在場，佢會睇實我。」

早前明禎與尹光出席活動，尹光摟她腰時疑觸碰到其敏感部位，她當場縮了一下。（資料圖片/梁碧玲攝）

今日明禎被問起此事，先是露出聽不懂的表情，並以手臂撞Jeffrey示意對方幫手回答，Jeffrey嘗試幫拖，先後說出：「嗰個《飯戲攻心》……」之後記者用普通話重複問題，她未有回答，再示意Jeffrey救場，Jeffrey不知所措，尷尬回答：「嗰個……可能……嘩，點解係我？」而明禎聽懂問題後，就「哦～」了一聲，扯開話題說：「你們等下會賭嗎？」Jeffrey就把話題轉移到馬場的賽事，叫大家陣間記得買馬。

明禎被問疑遭尹光「鹹豬手」一事，她扯開話題並示意Jeffrey幫手。（陳順禎攝）

明禎猛撞Jeffrey手踭，示意他幫手回答。（陳順禎攝）

但Jeffrey當場Hang機，更笑問：「嘩……點解係我？」

講到Jeffrey昨日（9日）出活動以帶綠的「一日髮色」示日，今日瞬即變回金毛，他說經常漂頭很傷頭髮，開始有頭髮問題，他公開「搲」廣告贊助，明禎也立即說：「都可以搵我。」原來身為「廣告女王」的她，竟從未接過髮型用品廣告。

明禎以7字回應疑遭尹光鹹豬手的事件。（陳順禎攝）

講到Jeffrey是今年新人獎大熱，他說自己正學跳舞，而明禎明年亦打算以歌手身份出道，近日於《飯戲攻心2》合作的兩人，有意推出合唱歌，Jeffrey更說自己正學跳舞，隨時做跳唱歌手。