萬千星輝2023｜陳懿德最後一年合格攞新人獎：讓吓我呢啲25歲嘅人

《萬千星輝頒獎典禮2023》公布提名名單記者會昨日（11日）於電視城舉行，陳懿德（德德）入圍兩年就已獲得「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」以及今年增設的「最具潛質新人獎」，她上台時表示怕最後冇機會講得獎感受，所以講定先，又希望大家幫手投票，推她上頒獎台。

陳懿德驚自己冇得攞獎，在台上講定得獎感受先。（胡凱欣攝）

講到「最具潛質新人獎」有年齡上限，25歲以下才可被提名，出年2月就26歲的德德趕得上尾班車，當眾呼籲大家集中票源力谷她攞這個獎，「呢個獎比起另外兩個，Seems like有機會多啲啲，因為其他人太優秀，我都唔敢諗，入咗圍就當贏咗。」

陳懿德（右三）亦有份入圍「最佳女主持」，不過她認為勁敵很多。

德德透露自己到場前不知道自己有三個提名，而且上年已經角逐過「女飛躍」，以為今年冇機會，但提名名單卻令她喜出望外，她覺得「飛躍進步女藝員」、「最佳女主持」勁敵很多，後者的入圍者有陳貝兒、麥美恩等前輩，自己都不敢和她們比拼甚至相提並論。當記者提到另一個獎「最具潛質新人獎」都有炎明熹和多位《聲夢》幫，以及曾奪金像獎「最佳男配角」的馮皓揚，她說：「當然佢哋都好勁！但佢哋仲有幾年可以攞，每年攞都仲得。新人獎好希望其他後生少少嘅朋友可以讓吓我呢啲25歲嘅人。」

德德事前不知道有什麼提名，在場刊搜尋自己名字，冇諗過自己居然有三項提名。（胡凱欣攝）

因此她特別呼籲：「我睇完個名單，其他人都唔似我咁樣要趕尾班車，所以我好希望大家可以幫我投一投票，俾我最後一年入圍嘅新人獎！」不過她其後表示，自己勝負慾不是大成這樣，純粹想報答一直以來給自己機會的監製、導演和同事：「我想有個獎可以回饋畀佢哋，話畀佢哋聽，佢哋對我嘅愛錫係值得！」

德德指自己已經最後一年合資格入圍新人獎，希望大家投她一票！（胡凱欣攝）

早前台慶她穿著超性感低胸裙，力壓其他「東張女神」，講到頒獎禮會否尺度會否再大一些，她竟向網民徵求服裝建議，笑說：「其實每一次最重要都係靚，同埋揀一條適合自己嘅裙，你咁問完我會返去好好諗一下頒獎禮著啲咩，如果觀眾想講吓你想睇我著咩，都可以去我Social Media反映。」