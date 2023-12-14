傅穎公開素顏回應被指進化　自認塑造力強：別人眼中我一直在換頭

近年長駐內地發展的傅穎（Theresa）出道至今21年，多年來因五官愈見精緻而屢陷「進化」疑雲，但她就多次澄清，堅稱只是靠化妝技巧同影相角度配合。日前傅穎拍片記錄到韓國體驗色彩測試的過程，片中她以素顏出鏡，最後更再次反擊被指「進化」的傳聞！

拍片記錄到韓國體驗色彩測試的過程。（影片截圖）

逐一試色。（影片截圖）

素顏上陣。（影片截圖）

片中所見，素顏上陣的傅穎，戴上浴帽，雖然膚色比起妝後顯得暗沉，但整體狀態不俗。傅穎在老師講解過程中逐一試色，深入了解自己適合哪幾種顏色，穿什麼色的衣服、什麼色的頭髮、化什麼色的妝容等等，原來她最適合的髮色是亞麻色，最後她更曬出一系列舊照，分享心得：「這麼多年來我改過很多不同的髮色，換過很多不同的造型。別人眼中我一直在進化，在換頭，可在我的認知裏，我的塑造力很強，在我身上有許多你意想不到的可能性。」

大方回應。（影片截圖）

塑造力強。（影片截圖）

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其實傅穎自2002年出道以來，多次被質疑整容，單飛作個人發展後，更經常戴「大眼仔」及超誇張假眼睫毛出席活動，有傳她打過瘦面針、割雙眼皮等，頻頻陷入「進化」疑雲，但她就一一否認。雖然傅穎近年因「間尺鼻」而被指「加工」，但她就澄清只是光線問題，又曾大力推鼻以證清白，至於網民關注的又大又圓的雙眼，傅穎就澄清：「沒有開眼頭，沒有開眼尾，也沒有割雙眼皮。我以前的眼型跟現在也差不多，不過現在眼皮鬆了，看起來更圓吧。」

頻頻陷入「進化」疑雲。（IG@theresafu.ww）

曾大力推鼻以證清白。（影片截圖）