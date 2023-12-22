袁文傑結婚3周年相嚇親網民 4字回應更令人驚訝

日前袁文傑與愛妻張潔蓮（Jackeline）到餐廳吃飯撐台腳慶祝結婚3周年紀念日，不忘上載甜蜜溫馨照，並寫上：「今天是 Jackeline 和我的結婚3周年紀念。」豈料照片的青綠燈光色調卻嚇親一眾網民，問：喺地府慶祝？

袁文傑今日（22/12）現身將軍澳電視城，出席無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》之「開心冬至迎聖誕派對」活動，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實嗰日我幫張相試色試咗好多次，試完之後，就咁掟咗出去，一時無為意，揀錯咗張相。之後幾個鐘見到啲網民留言，先發覺自己Po錯咗張相。之後我老婆知道，畀佢詐型，問我可唔可以換過佢？我仲笑話『有得佢囉，畀人睇吓』。佢就叫我一定要換咗佢。」

袁文傑說：「因為我自己有色盲。」，所以就有這張詭異合照。

袁文傑解釋一時大意原因，加上「我有色盲」，他解釋說：「可能自己年紀開始大有老花，加上本身我自己有色盲，以前我讀小學四年班時，做過顏色測驗，診斷我有色盲。可能嗰刻我係唔察覺，你哋睇嗰張相綠色會強烈啲，但喺我眼中又可能唔一樣。所以先會搞錯，不過自己又衰嘅，自己又冇Double check就算，所以我個人好哩啡。就好似今日咁，我戴咗頂帽喺綠色，我又睇錯，我以為係淺灰色。因為好多時我係會搞錯某啲好近似嘅顏色。」