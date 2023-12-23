新聞女王｜陳山聰認同譚俊彥係競爭對手 冧莊視帝？唔可以咁貪心

陳山聰和譚俊彥今日（22日）與《新聞女王》全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。提到日前無綫公布《萬千星輝頒獎典禮2023》侯選名單，《新聞女王》 入圍23項提名。 陳山聰和譚俊彥一起接受《香港01》 訪問時表示：「好開心！」譚俊彥指大家的努力都有回報，並表示：「我其實都係客串性質，但都入圍咗一個獎項（「最佳男配」）。」陳山聰則表示：「今次佘詩曼返嚟，我都舉手做一個客串嘅角色。我能入到「最佳男主角」（《稳形戰隊》）十強都開心嘅，希望大家都可以攞到獎。」

陳山聰和譚俊彥今日（22日）與《新聞女王》全員現身澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。（葉志明攝）

至於陳山聰會否覺得同阿佘戲份太少，他表示：「當然啦！得幾場戲。同佢演戲好開心，希望不久嘅將來可以大家再一齊合作。」講到今次為演繹角色「智障爸爸」下了不少功夫，他說：「呢個角色係難演嘅，搵咗老師教我一啲演技嘅方法，同佢研究點樣諗呢一個角色會好啲。」

陳山聰望同佘詩曼再合作。（葉志明攝）

講到兩位都是憑《新聞女王》同時入圍「最佳男配角」，被外界視為競爭對手，陳山聰笑言：「我同佢不嬲都係競爭對手。開心嘅係可以一齊入圍得獎都係開心嘅事，邊個攞獎都好。」被問到陳山聰對於「最佳男主角」入圍，有望第二次奪得「視帝」，他笑說：「男主角舊年已經攞咗，唔可以咁貪心，應該要將呢個喜悅分比第二啲人。」

對於網民指譚俊彥同阿佘外景拍拖戲很少，更認為何廣沛與對方的床戲較為激烈，他表示：「因為我哋嘅關係都比較成熟少少，如果大家想睇可能要睇《新聞女王》前傳。我覺得床戲係一個宣傳點，我鍾意嘅感情係比較成熟啲，演繹一對情侶因為了解而分開，去經歷傷痛，完全唔同！」