47歲視帝生圖驚現五五身比上鏡矮一截　時尚潮爆品味獲讚最型視帝

現年47歲的視帝陳山聰曾擔任過時裝設計師助手，他對於時尚有一套獨特的看法，穿衣搭配都極有個人品味，對於時裝造型向有很高要求。他於社交網分享的生活日常點滴，也可以看得到他的衣着打扮不乏名牌，絕對可以說是無綫，甚至演藝界的時尚達人。已年屆中年的陳山聰天生高大，加上他身形多年來一直都keep得好好，令他穿衣更加好睇。

陳山聰一向好識打扮。(ig圖片)

日前有網民就於旺角偶遇陳山聰，當時他正在拍戲，該名網民把短片放到社交網上分享，並留言寫道：「偶遇陳山聰在旺角拍戲🎬 #路人視角」，曝光了他的生圖最真實狀態。片中可見陳山聰穿着一身潮牌服飾，明顯是經過悉心搭配，時尚又有型，看來似是他的私伙服飾。不過未知是否角度問題，博主鏡頭下的陳山聰驚現五五身材比例兼矮了一截，與他平日的男模身材相距甚遠。有網民留言表示：「明明是挺高的，為什麼看起來矮」、「變五五身了」，博主就回應表示：「不好意思，是我拍他拍矮了」。也有不少網民大讚陳山聰好靚仔：「我的媽呀，天天這麼帥怎麼做到的」、「最有型視帝」，博主直言：「本人更帥，真人是真的很帥，很高」。

陳山聰好有個人獨特品味。(ig圖片)

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