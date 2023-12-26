黎淑賢去世｜平安夜前夕曬靚相未見異樣　增值自己變珠寶鑑定員

盧惠光前妻黎淑賢（Bonnie）今午（26日）被家人發現在北角家中燒炭，隨後立即報案送往律敦治醫院搶救，可惜反魂乏術，終年47歲。而她生前最後一次更新微博就在23日，其上貼與好朋友聚餐的美照，狀態不俗，完全看不出有任何異樣。

盧惠光前妻黎淑賢被發現燒炭。（視覺中國﹑黎淑賢微博圖片）

從黎淑賢23日上貼的微博照片可見，她身穿黑色長裙，配戴簡約飾物現身，整個人看上去高貴優雅，與好朋友聚餐拍照時，展露微笑，樣貌狀態不俗，她留言表示：「聖誕。」還附上多個有聖誕樹、禮物等圖案，看起來心情不俗。

黎淑賢與好朋友聚餐。（黎淑賢微博圖片）

另外，黎淑賢生前曾有兩段婚姻，與前夫盧惠光育有兩子，分別是24歲的盧俊諺（jacky)與17歲的盧俊希（jovan)，雖然與兩兒子不是住在一起，但他們感情亦不錯，時常相約見面吃飯。而她與現任丈夫亦育有兩子，並不時在微博上貼與兒子們的互動，母子情深厚，讓不少網民非常羨慕。

與前夫盧惠光育有兩子。（IG圖片）

而已減少幕前演出，在家相夫教子的她，亦是一名非常好學的媽媽。就在今年她參加完成了二級寶石鑑定課程，為自己人生打開新一頁，她留言表示：「這一天，完成了全球最權威的寶石學院之一GÜBELIN ACADEMY 古寶琳寶石學院的彩色寶石專業第二級別課程，人生如一段段旅程，今天算是結業也是啟程，因為還有最後級別課程，我會努力去打開更加瑰麗的寶石世界。」最終在7月她完成了整個課程:「經過密集式的學習，多日來的挣扎和苦腦，下課後仍然要復習，深度的了解紅藍綠寶石驗證和鑑定，終於畢業了，我由不懂變專業，外行變內行。未來的日子，我要與彩色寶石為伴！感謝老師們的耐心指導和努力學習的姐妹們互相鼓勵。」