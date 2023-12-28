旁觀者｜王敏奕為助查案狂灌鹽檸水　自爆流足一公升眼淚

由《金宵大廈》系列的葉鎮輝（阿細）擔任監製、蔡婷婷、馮日進擔任編審的《旁觀者》，將於1月1日元旦日起、逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等。

《旁觀者》以連環殺手與女警之間的矛盾、牽絆及角力為劇集重點，並以「旁觀者也是加害者」作為宣傳口號。《旁觀者》劇情講述天生是「高敏感族」的女警姚自如（阿魚，王敏奕飾），接二連三捲入離奇死亡事件，隨著與拍檔丘浚祈（羅天宇飾）深入調查，阿魚驚揭某部分死者身份竟是其他死亡事件中的疑兇，且每次案發現場均會發現鼠尾草，似是有人暗地借「正義」之名大開殺戒…另邊廂阿魚查案期間偶遇Café老闆王覓希（周柏豪飾），由於同樣天性敏感及為人設想，二人火速墮入愛河，正當阿魚以為找到靈魂伴侶，隨著與覓希相處日子漸多、阿魚竟發現二人愈走愈遠，覓希更不如想像般簡單…擅長以暗黑美學講故事的阿細，這次再以既唯美又出人意表的構圖、別具個人風格的鏡頭拍攝，以嶄新的非一般港劇手法帶出充滿反思空間的故事，之前在內地播出並曾吸獲以下正評：「細思極恐的劇」、「演員都好美好出色，審美超讚」、「導演拍攝手法我好喜歡」。

王敏奕話呢套劇係佢拍劇喊得最多嘅一次。

入行以來最難演及最怕演不好的角色

除了劇情反轉再反轉，《旁觀者》每個角色亦有其古怪之處，更曾被形容為「全員不正常」。以女主角阿魚為例，由於天生是「高敏感族」，阿魚對聲音及光線等變化均特別敏感，備受折磨的同時亦能異於常人地「還原」兇案現場！後來阿魚意外發現朱古力及鹽檸水是幫助自己「逃避」及「投入」的靈藥，每次查案均會飲用大量鹽檸水更成了阿魚標誌，阿細亦大讚敏奕「飲水力」強，每次均乖乖飲畢所有水，對此敏奕笑言：「我自己本身都鍾意飲水，完全唔係問題， 哈哈。」除了吸入大量水份，敏奕為角色亦付出了不少淚水：「真係好多崩潰場面，我諗我流咗有一公升眼淚，係我拍劇咁耐以嚟最Emotional（情緒化）一次。」敏奕又坦言《旁觀者》是其入行以來最難演及最怕演不好的角色：「首先呢個角色有特殊狀況—高敏症，同埋我真係好鍾意個劇本。我記得我一開始睇劇本係追住落去睇，好似睇到一本好鍾意嘅小說咁，劇本中講緊嘅人性、親情、愛情、現世中嘅冷漠都好令我感動。呢個角色困難嘅原因係因為佢長期活喺掙扎之中，戲劇最好睇嘅就係呢種掙扎。」

到底阿魚係點樣「還原」案發現場呢，敬請密切留意。

至於Café老闆覓希不但精通食物學、植物學及科學等多個範疇，更是愛反思人性的哲學家，特別之處是擁有超越常人的創意及敏感度，為了額外照顧顧客情緒，竟打造「無框格Rabbit Menu」，暖男及貼心度爆燈！由於劇中角色關係複雜，敏奕與柏豪談及合作場口時，異口同聲表示既浪漫又虐心，柏豪更「覓希」上身長篇大論謂：「係一種好慘、好淒美嘅浪漫，總之乜都有啲，對立、矛盾同無能為力等等，喺情緒上係幾辛苦嘅，拍完會好攰，但演嘅時候就好好玩。」而「老是常出現」的丘浚祈雖然表面看似任勞任怨、聽教聽話，但其實患有嚴重「強逼症」，原來外表生得謙厚軟弱的浚祈、讀書時曾被嚴重欺凌，導致其長大後不擅溝通…為了令角色更有說服力，天宇除了刻意「禁食」保持瘦弱，並破天荒以「All Back」髮型上陣，他說：「我之前咁多年啲角色都一定有蔭，依家真係好唔舒服。」