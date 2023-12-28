玲玲友情報｜麥玲玲見證打工仔中環掛「我係廢柴」牌　老闆多變態

堪輿學家麥玲玲帶領2位J2ers黃紫恩（Jojo）、蔡景行（行仔）主持的清談節目《玲玲友情報》，昨晚（27日）一集主題為「老闆唔係咁樣做」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享打工時遇過的老闆有多變態。

玲玲師傅喜歡以金錢獎勵員工。

香港地好老闆可遇不可求，打工仔只能自求多福。玲玲師傅請來「好老闆」世一的陳洪楷擔任嘉賓，他提供當「好老闆」的秘訣︰「唔好掛住淨係自己搵錢，唔識派錢。」笑言「派錢」是對員工最好的「鼓勵」。在節目中提到當年任職地產代理時，遇過最經典的老闆，他笑說︰「第一日200人見工，面試時老闆扮飲醉狂鬧人，好快得返30人返工。」陳洪楷直言佩服這位地產老闆，用短短幾分鐘就篩走170人，節省面試工序。接住第一日返工，老闆帶住剩餘30名職員到名店試衫，讓他們受盡白眼還未止，又罰未達標的員工掛住「我係廢柴」牌企在皇后大道中，徹底磨滅員工的自尊心，陳洪楷解釋自己能捱到最後的原因︰「係真係無面嘅，但調轉諗連天花板級（侮辱）都頂得住，我第時出去搵生意嘅面懵程度，一定無呢單嘢咁犀利？仲有咩難到我。」

打工仔分享衰老闆的「奇聞」。

本地老闆有幾衰，玲玲師傅的例子有眼睇。要在工作有獲得感跟幸福感，好取決於待遇同工種。但在荷蘭卻大不同，真正「職業無分貴賤」，作為大愛包容的福利國家，銀行家跟清潔阿嬸在薪金上，不如香港般有幾何級的差距，最重要是荷蘭人尊重每一工種。就好似前晚（26日）J2（82台）播出一集《荷蘭筍工》，三位主持荷蘭土生土長華人張震宇（CJ）、J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan），走訪當地一位從事清潔工的女仕Eva van Halewijn，她原本想當教師，但發覺工作環境不似預期，轉而走去做清潔工。Eva在一間酒店負責洗手間清潔，卻非常有heart，在廁所外佈置了一張bar枱，提供糖果、漱口水甚至避孕套等，秉持的理念是提供潔淨的廁所及滿意的服務，Eva因此兩次贏得Toilet Lady獎座。

前晚（26日）一集《荷蘭筍工》，介紹廁所清潔工Eva。

到晚上Eva搖身變成酒吧DJ，她透露每月收入約1,600歐元（約13,800港元），略低於當地平均收入的1,900歐元（約16,395港元）。但重要的是Eva有尊嚴的生活，不會因為「洗廁所」而怕被人看不起。