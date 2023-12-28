萬千星輝2023｜陳懿德大熱競逐「最具潛質新人」 ：追尾班車

陳懿德（德德）今日現身將軍澳出席無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》「最具潛質新人」候選人會見傳媒。對於自己有份被提名「最具潛質新人」，德德受訪時心情興奮：「其實我聽到新人呢兩個字，我係認為呢個獎只係頒畀嗰一年前出道嘅朋友，但原來唔係，當知道自己能夠入圍可以去競逐呢個獎項我係好開心。不過令我好意外，原來呢個獎係有年齡限制，係畀25歲或以下嘅朋友，變咗我出年就冇機會，我要追尾班車。不過無論點都好，我作為一位新人，我從來要求自己做到嘅 ，唔可以只係一位新人做到嘅嘢，係要不斷進步。」

陳懿德被提名「最具潛質新人」。(梁碧玲攝）

德德回顧過去兩年前入行的自己，就像一隻「醜小德」，一副天真無知：「我覺得嗰陣時輸在起跑線，起跑比人慢，當時選美嘅時候乜都唔識，又肥妹仔，又唔認識呢一行，加上自己又唔係畀人印象係好靚嘅女仔，變咗我係要不斷努力去證明自己。而我好幸運喺呢兩年入面，好多人去幫，所以我一路都心存感恩，變咗我個心好多人我都好想多謝。（你嘅潛質係咩？）我嘅潛質在於我嘅進步空間比其他人大，正如頭先我所講，我嘅起跑線係畀人哋後啲。就好似呢兩年我又做《東張》又做主持，大家畀咗好多養分我，令我不斷成長，不斷突破。」