前「星夢一哥」返TVB食堂用餐極貼地　傳內地出騷6位數吸金力驚人

周柏豪（Pakho）去年初離港轉攻內地發展，先後參與了多個綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，工作不斷。曾是「星夢一哥」的他2017年加入星夢娛樂（後改名為TVB Music Group）後備受重用，參與了不少TVB劇集演出，包括《使徒行者2》、《再創世紀》、《多功能老婆》、《旁觀者》等。惟自2021年何麗全接替何哲圖出任星夢娛樂行政總裁一職後，一度有傳柏豪「失寵」，去年初傳出已離開TVB Music Group，離巢外闖搵銀。近日有報導指柏豪在深圳一高級酒店為婚禮表演高歌兩曲已收70萬人民幣（約74萬港元）出場費，認真犀利！

周柏豪吸金力驚人，有指他在內地出騷唱兩首歌收70萬人仔。（葉志明攝）

即使在內地撈到風生水起，柏豪沒有忘本，主演的TVB新劇《旁觀者》即將放映，柏豪特地回到香港出席宣傳活動，期間被網民目擊現身TVB食堂用餐！從相中可見，柏豪在公司食堂，手持托盤，即使已榮升內地灸手可熱的明星，柏豪仍不嫌棄在公司食堂與同事一同用餐，相當貼地。而托盤上可見有兩杯熱飲，估計是幫身後的連詩雅攞埋飲品，十分紳士。

周柏豪在內地非常受歡迎。（周柏豪微博圖片）

柏豪一身西裝靚仔Look，網民發文大讚柏豪魅力沒法擋，「真不愧以模特兒身份出道的男神，一進來飯堂所有女同事立馬兩眼發光讓全場生輝！」