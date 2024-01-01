陳蕾激罕性感相常被連登仔回帶　25字獨家回應尺度原來仲有更大

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》今晚（1日）即將舉行，每年歌手都會悉心打扮、盛裝出席，多年來亦誕生不少經典造型。《香港01》早前訪問陳蕾，期間亦談到她有一個造型不時被連登仔翻Loop，不僅曾被連登中的Fans選為「陳蕾十大造型」第一位，就連近日的「我最喜愛」獎項拉票Post，網民都特地重貼來幫她拉票！那就是21年《叱咤》的一件超短上衣，露出下胸「南半球」部分，可說是陳蕾入行以來性感之冠，照片在IG吸4萬Likes，網民更直指睇到流晒鼻血，說她平日原來「禾稈冚珍珠」。

陳蕾出席《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的戰衣露出「南半球」，被指是入行以來性感之冠，因而經常被連登仔回帶。（Instagram：pantherchan）

陳蕾對此不以為然說：「我成日覺得人人都有㗎啦，可能我真係唔係男仔就唔會明囉。」她透露當晚出席頒獎禮前，準備了很多套性感戰衣，而最終這一套其實已經算尺度原來已經相對保守，所以沒想過迴響如此大。之後她顯得有點害羞地表示：「嚟緊反而可能注意返下，唔想太多呢啲事情蓋過咗音樂，會太可惜。如果宣傳到都好好，但係盡量都想做返我嘅音樂去宣傳，但係如果大家鍾意嗰張相都好多謝！」

向陳蕾提起這個造型時，她顯得有點怕醜，又擔心大家會因而忽略了她的音樂。（葉志明攝）

對於連登仔厚愛，陳蕾說：「我成日覺得人人都有㗎啦，可能我真係唔係男仔就唔會明囉。」（葉志明攝）

訪問間陳蕾亦分享自己的性感哲學，她說：「我上身比較少布，下身就要冚；下身比較短我上身就要露少啲，所以比較少機會見到我上身又清涼下身又清涼。」難怪她這個叱咤造型，以超短上衣配襯長裙啦！今晚的《叱咤》上，陳蕾應該穩袋一個歌曲獎，而女歌手亦被指坐銀望冠，「我最喜愛的女歌手」一樣有機，總之實有機會上台，不知道她又準備了什麼戰衣呢？

陳蕾的性感哲學：「我上身比較少布，下身就要冚。」（Instagram：pantherchan）