日本羽田機場客機起火　台灣最美空姐勸乘客別再投訴飛機餐

昨日（2日）日本航空（JAL）516客機從北海道飛抵東京羽田機場時，與跑道上一架日本海上保安廳的定翼機相撞，導致兩架飛機突然起火燃燒起來，燒剩大部份支架，幸好機上全部人安全撤離。事件引起各界關注，而台灣「最美空姐」之稱的藝人林佩瑤亦有在IG對於事件作出回應，以及講述有關航空安全的問題。林佩瑤曾是中華航空空服員，過去有13年的服務經驗，所以對行業的了解十分熟悉！

昨日（2日）日本航空（JAL）516客機從北海道飛抵東京羽田機場時，與跑道上一架日本海上保安廳的定翼機相撞起火。（Reuters）

林佩瑤在IG對日本航空（JAL）516客機突然起火事件作出回應。（IG@linpeiyao)

林佩瑤講述航空服務員有經過專業的訓練

林佩瑤分別在IG發表多個限時動態，並寫上：「昨天日航的客人真的好冷靜，聽從空服員指示做逃生，全數客人與機組員90秒成功疏散，是很棒的逃生示範（但希望大家都不會遇到，每次都飛行平安）。」她指出航空服務員都有通過專業的訓練，以及事前做了很多有關安全執行的檢查，並且透露每一年航空服務員都會有訓練預先演習緊急情況的排練，而每一個動作步驟指令都不用犯錯。

另外她最想向網民表達的訊息是，希望作為乘客的要體諒航空服務員工作上的辛酸，並寫上：「所以各位客人啊！在飛機上沒吃到想吃的飛機餐，沒拿到想看的報紙雜誌，沒買到想買的免稅商品，真的不要再生氣了！」

林佩瑤指出航空服務員都有通過專業的訓練，以及事前做了很多有關安全執行的檢查。（IG@linpeiyao)