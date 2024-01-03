妳不是她｜馮盈盈被批戲差丁子朗撐有進步　虛心：各位高抬貴手

TVB愛情小品《妳不是她》由丁子朗、馮盈盈、黃庭鋒等人主演，丁子朗與馮盈盈於劇中飾演情侶，二人在劇中的畫面非常甜蜜，當中不乏親熱鏡頭。

丁子朗及馮盈盈出席《妳不是她》宣傳活動。（葉志明 攝）

最近有網民就指床戲太少亦點到即止，讓人覺得「唔夠喉」，丁子朗及馮盈盈接受《香港01》訪問時一同表示：「始終我哋係8點半檔，其實依家個親熱戲份量已經啱啱好㗎啦，唔好再多，但太少又呈現唔到我哋sweet嘅感覺。」丁子朗則表示有留意到網民覺得他們播放時間始終太早，太多床戲會否「教壞細路」，丁子朗及馮盈盈立即表示抱歉：「真係唔好意思，我哋都係想講返一啲正常情況嘅交流，咁絕對唔會唔道德嘅。」

丁子朗昨日（2日）接受電台訪問時表示與馮盈盈拍攝親熱鏡頭時，她會做足一切準備功夫，馮盈盈被問到是否嫌疑丁子朗時，她立即否認：「絕對唔係嫌棄丁丁，點解我會每次有親熱鏡頭同交流都做足準備，都係希望做戲可以自然啲，我希望對手舒服，大家都覺得好整潔、清新之下做就最放鬆啦。」馮盈盈更表示作為「完美女友」當然要為丁子朗準備一切，丁子朗亦說在劇集中馮盈盈的確很照顧他。

馮盈盈被網民批評戲屎即虛心表示請大家高抬貴手。（葉志明 攝）

至於有網民認為馮盈盈「戲屎」，一味只瞪大眼睛，馮盈盈就認為今次夏莉這個角色有點難演，對她來說也是一個挑戰：「佢前後期個性格都唔同，咁點區分呢？前期就可能比較沉靜啲嘅，咁表情同動作都係比較少變化，都合理嘅。後期要做返個對比，會活潑啲啊，所以我自己係揣摩上有花心思，但可能都未夠純熟。」

丁子朗力撐馮盈盈做戲有進步，仲話已經冇咁嘈。（葉志明 攝）

馮盈盈虛心表示自己還有進步空間，知道自己仍需努力，請大家「多多包涵、高抬貴手」，而在旁的丁子朗立即幫口說：「我見到有comment話盈盈做得好舒服好自然啊，終於冇咁嘈啦！」丁子朗覺得見到網民除了彈亦有不少讚，所以覺得很開心有人留意。