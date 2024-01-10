新城廣播首席營運總監馬浚偉首日返工 即公布2月有新大計面世

現年52歲的馬浚偉（馬仔）上月中突然宣布離開香港電台，並表示在1月中會有新動向。昨日（9）新城電台發新聞稿宣布馬浚偉出任新城廣播首席營運總監，並將於今日（10/1）開始履新。今早8時許，已有傳媒在黃埔新城電台門口守候，等待馬仔第一日上班最新情況。

馬浚偉首日到新城廣播電台上班。（葉志明攝）

新城廣播首席營運總監馬浚偉今早約8:40精神奕奕現身，對於首日到新城廣播電台上班，馬仔接受《香港01》訪問時表示：「今日個工作身份唔同咗，因為以前係一個藝人嘅身份，而家就要協助管理營運。我非常樂意又有信心，因為新城資源好充足，同埋實力係好雄厚。嚟近2月份，將會舉行一個大型嘅記者會，我哋會有一個節目巡禮，到時會話畀大家知，來年或未來都會有一啲持續嘅節目同活動會發生，一定係精彩同開心嘅。」

馬浚偉狀態大勇，並透露新城將有新節目和活動。（葉志明攝）

被問到會否開咪做節目？馬仔表示：「其實董事會都有問過我會唔會開咪做節目，我就話唔會啦，咁當然我就唔能夠講一啲未發生嘅嘢，但喺我嘅意欲上面我係唔會，因為我希望做返管理上面嘅工作，我亦都相信我哋新城有好多好有質素嘅DJ，因為我喺呢兩個月內聽咗好多新城DJ嘅廣播，無論新人舊人都好，佢哋本身都好有質素，同埋非常優秀，反而我想比更加多機會佢哋，令我哋嘅市民多啲認識佢哋，所以佢哋對我嚟講係好重要嘅資產。」