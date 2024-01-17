前TVB靚仔小生北上拍劇演皇帝　慘被嘲似太監：穿起龍袍唔似太子

現年39歲的蔡淇俊2014年離巢TVB，北上發展開米線店及火鍋店，可惜之後全線執笠。其後蔡淇俊轉賣雞腳打響名堂，又常更新抖音拍片與網民互動保持人氣。近日蔡淇俊獲邀開拍網劇《我不是武則天》，終於擔正做男一，早前蔡淇俊發文指：「別再說我跑龍套了。」獲網民大力支持。

蔡淇俊賣雞腳。（網上圖片）

蔡淇俊近日再出片分享工作花絮，卻被指「着起龍袍唔似太子」。蔡淇俊在片中穿起龍袍，將手擺在背後，悠然地在漫步，擺起皇帝架勢。蔡淇俊發文指：「我會等，等夢想開出花」。

蔡淇俊早前狂被嘲生意失敗仲去旅行。（抖音）

惟網民卻對蔡淇俊這身打扮不受落，指蔡淇俊穿起龍袍似太監，留言道：「我怎麽看出公公的感覺」、「穿上龍袍像公公」、「這手擺得唔夠自然，皇帝走路應該大搖大擺」、「有顏的，不過走路不太像，沒有那種感覺，改改」有人留言指：「今暈真系（係）穿上龍袍都吾（唔）似太子喔，劇名系（係）米（咪）王上王整臘腸」，蔡淇俊親自回覆指：「幸好你沒關注我」；又有人表示：「難道你就是口子所說的穿上龍袍都不像皇帝 只像公公」，蔡淇俊又回覆道：「看來我把公公演活了」。另有人留言問點解不賣雞腳，「最近甘（咁）多節目呀 俊哥 好耐無見你去賣雞腳」，蔡淇俊回覆道：「拍戲，忙，雞腳在櫥窗」。

蔡淇俊被指着起龍袍似太監。（抖音）

蔡淇俊被指着起龍袍似太監。（抖音）

蔡淇俊《宮心計2》都演過太監。（TVB截圖）

引起網民熱議。（抖音）

引起網民熱議。（抖音）