萬綺雯拍懷舊浪漫短片 男主角外型讓網民齊要求：換男主角

萬綺雯圶2020 年與TVB約滿後，就到了內地浙江省莫干山經營民宿。雖然她沒有再參與幕前演出，但仍經常在網上發佈靚相和短片，間中會接拍廣告維持人氣。在她的抖音帳號，有一系列以她名字中的「綺」字命名的短片名為「綺遇記」，每段短片都像拍MV般，雖然沒有甚麽內容，唯一賣點就是萬綺雯靚樣。

萬綺雯的「綺遇記」全部落足心機製作。（圖：抖音）

日前萬綺雯上載了一條短片，今次破天荒地有男主角，和萬綺雯演出一段很有民國初年氣氛的短片。片中萬綺雯和男主角在火車月台上，萬綺雯登上火車，男主角就在月台目送她離開，本來氣氛是很浪漫淒美的但很多網民明顯未能投入其中，原因是他們覺得男主角的選角有問題。

萬綺雯這條短片心的男主角，是個身形偏胖的中年男人，很多網民覺得他和現年53 歲的萬綺雯非常不合襯。在網民心中萬綺雯依然是當年拍攝《我和殭屍有個約會》中飾演馬小玲演的長腿美女，理應找一個英俊瀟灑的男主角和她一起，而不是現在這位成熟穏重的中年男士，所以紛紛留言給萬綺雯說「男主角可以換換無？好油膩啊」、「能不能換個帥點的男主，這個男主是有甚麽背景嗎？」、「男主角不成呀」、「這個男主角不配，我來」。亦有網友留言最好找她的老拍檔，《我和殭屍有個約會》男主角尹天照來演就最完美了。