49歲玉女與劉嘉玲合體拍節目引人圍觀　絕美狀態曝光驚艷網民

現年49歲的楊采妮（Charlie）當年憑甜美外形，清新自然的氣質，被譽為「玉女接班人」。不過楊采妮在2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚後就定居新加坡，兩人育有一對雙胞胎兒子，楊采妮專心相夫教子，甚少公開露面。日前楊采妮與劉嘉玲現身廣東順德拍攝綜藝節目，引來不少當地人圍觀，久未露面的楊采妮風采依然，顏值完全不輸年輕時期！

楊采妮（Charlie）與金城武曾合作拍攝1995年電影《墮落天使》。（劇照）

楊采妮與邱韶智育有一對雙胞胎兒子。（Facebook@楊采妮 charlie young）

片中所見，楊采妮身穿粉紅色套裝，一頭標誌性的烏黑濃密長髮，美貌如昔，而劉嘉玲就搭着楊采妮膊頭一邊行，一邊傾偈，兩人有講有笑氣氛愉快。網民紛紛留言大讚兩位女神保養得宜，氣質依然，更有人回想起她們主演的1997年電影《自梳》，當年兩人在戲中更有同性床戲，相當大膽，至今仍令人印象深刻！

兩人有講有笑。（影片截圖）

1997年電影《自梳》。（劇照）

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出生於台灣的楊采妮，3歲時隨父母來港定居，1992年因與郭富城拍珠寶店廣告而入行，翌年夥拍多位巨星演出《超級學校霸王》及《東邪西毒》，並推出首張唱片。1994年楊采妮與吳奇隆合作拍攝電影《梁祝》，亦令她紅遍中港台，更被譽為「玉女接班人」。不過楊采妮在1997年突然引退，與男友邱韶智合作搞生意，直至2003年傳出分手，楊采妮才復出幕前，接拍了《新警察故事》、《父子》、《浮城》、《寒戰》等電影。其後楊采妮與邱韶智復合，兩人在2013年結婚，成為人母後她亦較少活躍在幕前，只會間中現身朋友聚會，其凍齡美貌依然引起網民熱烈討論！

楊采妮與多位巨星包括張國榮、林青霞、張曼玉、梁朝偉和劉嘉玲等合作拍攝電影《東邪西毒》。（劇照）

間中現身朋友聚會。（微博@許茹芸）

美貌如昔。（Facebook@楊采妮 charlie young）