鍾雨璇與新人黎偉豪合推賀年歌 聲音獲讚好似陳奕迅:我聲音年輕咗

鍾雨璇 (O3)及黎偉豪 (Phelps) 於2024 新一年推出全新賀年歌《行運360》，此歌曲為普通話廣東話混合賀年歌，非常創新。 兩人表示這首賀年歌的編曲十分特別，將傳統中樂與電子元素混合，希望帶給人一種耳目一新的感覺。這首賀年歌是希望大家年年歲歲都能行大運，而作曲填詞人大貓創作意念在於音樂市場比較少全新的賀年歌曲，大部份新的賀年歌都是翻唱歌曲或者串燒賀年歌曲，所以他便創造了這首《行運360》。

鍾雨璇與新人黎偉豪合推賀年歌。

今次是兩位繼歌曲《重生門》之後第二次推出合唱歌曲，所以兩人錄音當日十分有默契， 鍾雨璇表示自己在錄音室以三種不同的演繹方式及聲音展示給監製，然後由監製選擇了一把比較清新的演繹方式。鍾雨璇笑言：「有粉絲收聽了後，形容我嘅聲音年輕咗，更有粉絲稱讚黎偉豪的聲音好似陳奕迅，以為我在和陳奕迅合唱。」

黎偉豪表示平時自己多聽多唱悲情歌，所以今次在錄音的時候，監製花了不少時間讓他放鬆心情，希望他用一把興奮的聲音演繹歌曲。今次因為黎偉豪需要負責唱普通話的部份，所以他也花了不少時間向好朋友學習普通話標準讀音。黎偉豪笑說：「我非常感謝作曲填詞人監製大貓寫了一首新歌給我，所以自己在錄音之前，用了兩個星期時間去練習和學習，除了大貓，我也十分感謝監製賴永亨的耐性和指導。」

鍾雨璇。