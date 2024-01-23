馬浚偉親解曬銜頭原因　網民惡搞「如夢初醒獸」覺得很有創意空間

早前加入新城廣播擔任首席營運總監的馬浚偉先生，上任後積極進行優化改革，同時亦受到市民及網民關注。有網民發現馬浚偉的facebook個人簡介列出十四項公職，結果惹來批評，指他「曬銜頭」，更有網民以此作二次創作，極具創意。馬浚偉先生親解「曬銜頭」原因，更大讚網民的二次創作很有趣。

馬浚偉以不同公職身份出席活動。

現任新城廣播首席營運總監馬浚偉先生亦有留意指他「曬銜頭」的相關報道，今天他特作出回應。他指早在一個月前，有人問他是否屬於某個屬會？後來才發現原來有人假冒他的名義，而訛稱馬浚偉先生為某個會的成員，並且涉及金錢瓜葛，而他根本沒有加入所指的屬會。

馬浚偉以康文署劇場推廣專責委員身份推廣不同作品。

由於近年網絡騙案大增，加上不少藝人及知名人士都曾被騙徒借個人名義進行行騙。在一個月前，正式上任新城廣播前，他決定將自己所屬屬會及相關職銜清晰地列放於Facebook ，阻止不法之徒再假冒，亦因為身份多，他要加倍小心，以免被人魚目混珠，才決定高調地公開自己所屬的屬會會員。他相信不法之徒正正是看中他身兼多項公職，容易令人混淆，現在公開後，一切就清清楚楚。

馬浚偉以新城廣播COO身份參觀海洋公園洽談合作。

馬浚偉先生指稱，現於新城廣播是全職身份，上任前已向新城廣播及總公司申報所有公職。在一個月前，亦是在入職前，有需要透過社交媒體公開給大家知悉，此舉亦是為了保障公司、相關機構、公眾及自己，在公在私是有需要公開。而日後如有其他公職再加添，他都會繼續在社交媒體作出更新。

馬浚偉以藝術發展局委員身份出席中國香港武術聯會活動。

對於有網民將其公職列二次創作，馬浚偉先生輕鬆表示二次創作已不是第一次發生在他身上。當年於TVB拍攝電視劇《蒲松齡》時，他主唱的主題曲一句「如夢初醒」，便有網民將他惡搞成「如夢初醒獸」，又指MV似Pokemon，現在則成為了「職銜代言人」。他笑言不會介意，反而覺得這些二次創作很有趣。