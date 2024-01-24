喪父郭羨妮入行25年少有發火　長文怒轟網台老屈亡父爛賭要求下架

網台Smart Travel近日非常出位，連環數臭完李龍基與未婚妻Chris之後又突然轉軚，引發觀眾退訂閱潮，而昨日（23日）的短片中，更因失實言論「焫㷫」父親剛過身的郭羨妮（Sonija），郭羨妮難忍摯愛的父親被屈沉迷賭海，罕有大動肝火鬧爆該網台主持，表明：「人已不在，我不許任何人污蔑我的父親😡！！」更要求對方將短片下架。



郭羨妮早前出Post透露丁夫憂的悲痛消息，她貼出與亡父的合照說：「又一個失眠的夜晚，兩個月前的二十號，收到你病危的消息，馬上趕往加拿大看你，只是一天的時間，你便離開了，心仍是痛，淚仍在流，念你，我親愛的爸爸。」而網台Smart Travel昨日發布短片，說郭羨妮父親好賭成性、欠下一身債，使郭母不得不帶著女兒四處問人借錢，父母在她小時候多次鬧離婚，令她有個悲慘童年等等，封面照還放上郭羨妮與家人以及與陶大宇的合照。

郭羨妮早前喪父，使她非常傷心，沒想到父親為人還被網台主持污蔑。（IG@sonijakk）

而郭羨妮在承擔喪父之痛的同時，更難忍父親被誣蔑，入行25年來激罕發聲炮轟Smart Travel。早年她曾有不少負面報道，但從未還擊或澄清，她說明白這是自己做藝人的代價，但難以理解為何網台要將父親描繪成另一個人、在她傷口灑鹽，於是開名說：「一直標榜自己會fact check 的Tsar Pang，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。我尊重你曾經是姐老總，曾經以為你跟其他口水網主不一樣。」

郭羨妮轉貼Smart Travel的截圖，開名怒轟對方沒有Fact check、搬字過紙，令她相當失望！（IG@sonijakk）

郭羨妮嚴正聲明父親從未欠下賭債或沉迷賭海、從來沒有跟媽媽離婚、在她小時候一直都給予一家生活所需，以及提供一個溫暖的家，又重申母親一直都是家庭主婦，照顧家庭，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作等等。

郭羨妮聲明父親一直是位白手興家又正直的好爸爸，還澄清自己帶女兒Kylie去加拿大是為了讓爸爸多見孫女，而非帶女兒去海外留學。（IG@sonijakk）

郭羨妮澄清全文：

今早起床給這頻道報導氣醒😡😡😡



本人嚴正聲明

本人的父親

1. 從來沒有欠下賭債或沉迷賭海。

2. 從來沒有跟媽媽離婚。

3. 在本人小時候一直都給予我們一家生活所需，以及提供一個溫暖的家。

本人母親一直都是一家庭主婦，照顧家庭，從嫁給爸爸後至今都一直沒有工作。



一直以來，都有很多很多不同的報導。作文作得太誇張，本人不會一一澄清。



一直標榜自己會fact check 的Tsar Pang ，亦都像臨記頻道一樣，搬字過紙，又湊成一條影片，令我非常失望。我尊重你曾經是姐老總，曾經以為你跟其他口水網主不一様。



父親一生為人正直，白手興家，不斷改善我們的生活條件。到1994年舉家移民加拿大。我與爸爸特別投契，到我生下小女，他跟我說要多多爭取見孫女的時間，因為以前他為了工作，失去了很多看著我小時候成長的機會。今年八月，我也是帶著Kylie去加拿大探望他，而不是報導所說要帶孩子到那邊讀書。



人已不在，我不許任何人污蔑我的父親😡！！你能容忍人家說你母親沉淪賭海嗎？Please, put yourself in other people’s shoes!



沒有根據的報導，你可以選擇不報，為何要在人家傷口灑盬？？？你說我什麼，我可以𠄘受，這是做藝人的代價。但爸爸完完全全不是報導所說的人，這個我不能接受！



請下架你給我的禮物，謝謝！



而由於郭羨妮要求網台將短片下架，今日再上Smart Travel頻道，影片已變成私人影片。