容祖兒謝票遇男粉絲表白話鍾意佢個樣　驚訝回應︰眼光好獨特

容祖兒的《ANOTHER SIDE...... JOEY · MY SECRET · LIVE》演唱會近日搬上大銀幕，在英皇戲院公映，門票火速售罄，而祖兒更親身去謝票，一日走足8場與歌迷交流。粉絲難得有機會與她近距離接觸，當然好好把握機會訴心聲，而不少人就趁機向容祖兒表白。

容祖兒與彭秀慧連跑8場謝票。

有位男粉絲怕醜說自己小學已開始喜歡祖兒，她問對方喜歡自己哪方面，以為對方會講自己能歌善舞等等，誰知粉絲說：「鍾意你個樣囉，好靚！」祖兒立即超驚訝一頭問號說：「個樣？」又問：「真係㗎？」而她其後續說：「多謝啊，好特別呀，好獨特呀個眼光！」而該男粉絲亦有表示除了樣貌之外也喜歡祖兒的歌。

男粉絲表白話最鍾意祖兒個樣。（Instagram：yungchoyee）

對於粉絲話鍾意佢個樣，祖兒居然一臉驚訝、難以置信的樣子。（Instagram：yungchoyee）

她說粉絲眼光好獨特，但睇得出有少少沾沾自喜。（Instagram：yungchoyee）

此外，容祖兒昨日貼出一條為Twins演唱會拍微電影的花絮片，三人著住古裝，而Twins更重現於台劇《齊天大聖孫悟空》的紫蘭仙子和紫薇仙子造型！祖兒透露今次與《年少日記》的導演卓亦謙合作愉快，曾自嘲「票房毒藥」的她表示：「我呢兩位老友真係唔話得，忙住開show都不忘關照我。呢個咁重戲嘅角色，無論造型角色一睇就知道係為我度身訂做啦，真係唔話得。呢一套微電影為我再次踏入影圈打咗一支強心針，亦都多謝導演 @nickcheuk 循循善誘嘅教導。」蔡卓妍更笑說要幫她報奧斯卡。