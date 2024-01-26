龍婷李佳戴「龍帽」孖合唱團獻唱迎新年　觀眾叫好聽出耳油

歌手龍婷﹑ 李佳近日齊齊現身黃大仙出席《金龍迎春喜聚香港》活動，二人均身穿紅色系服裝上陣，特別有喜慶感。而同場還有陳國峰以及以劉恆先生為首的二十四位國寶級書畫大師，大家與當地的市民一同慶祝一場獨特的文化盛宴。

李佳﹑龍婷現身黃大仙出席活動。

在活動上，李佳就為大家演唱其拿手好曲《萬水千山總是情》和《上海灘》，歌聲繞樑宛如黃鶯出谷般美妙，令現場觀眾拍案叫絕，聽出耳油。而龍婷則演唱《漫步人生路》等，並寄語中港同胞要攜手共同迎接龍年到來，因為甲辰龍年是一個嶄新的開始，大家同行一起踏上這段精彩而充滿挑戰的旅程。

龍婷笑容燦爛。

李佳顯得相當精神。

除了她們二人表演唱歌之外，陳國峰亦帶來了《我的歌聲裡》和《強》兩首歌，其歌聲充滿正能量，為現場觀眾帶來了希望和力量，同時他亦祝福大家在新的一年要成為強勁有力的龍的傳人。而在舞台上，他更與主持人一同介紹了央視總台文創的春碗禮盒，當中有「雞公碗」，他表示：「香港人對於雞公碗絕對不陌生，這些碗上彩繪著黑尾公雞、芭蕉和花朵，碗口寬大而底部較小，主要以紅、墨綠和黑色為主，象徵美好和吉祥。雞公碗也是許多人童年時的回憶。」

最後，大家與黃大仙合唱團演唱了《獅子山下》，象徵着勇氣、堅毅和中港情誼的力量。他們的歌聲亦體現了香港人的堅韌精神和對未來的無限希望。

陳國峰演唱了兩首歌。