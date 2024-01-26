吳千語談出軌問題顯高情商　會大方送祝福：我會讓你走的

現年30歲的吳千語（Karena)早前已與富三代男友施伯雄（Brian)低調完婚，正式成為施太太。但他們在婚前為內地拍攝的綜藝節目《愛的修學旅行》播出最新一集，二人面對面坦白談到出軌（假設）問題時，女方的答案相當之高情商，獲不少網民激讚聰明。

他們早前已低調結婚。（吳千語微博圖片）

在最新一集節目中，節目組就設定了一個主題環節「愛的坦白局」，顧名思義就是面對問題時，要向對方坦白。而Karena同Brian就坐在沙灘梳發上面對面互問問題，當提到假若出軌了，會用甚麼方式去處理時，Karena就二話不說會祝福：「我覺得小的時候的話肯定是不祝福。但是現在我對你的情感還有，我們的所有的美好累積起來，如果我們中間真的有一天，出現非常大的裂縫，然後我們去分開了，我會祝福你，因為我覺得你所有對過我的好都是真的。我真的會希望，你就是最後可以快樂。」又揚言如果真的有這麼一天，代表對方其實已想得清清楚楚：「如果有一天你會喜歡上另外一個人，你肯定想清楚了，要放棄我們擁有的一切，我們的小家，我們的回憶，我們之間共同的美好，如果真的有這一天我覺得你應該是想清楚了，我覺得我會讓你走的。」大方給予祝福的方式，讓不少網民激讚高情商。

二人面對面坦白答問題。（影片截圖）

吳千語的回答盡現高情商。（影片截圖）

而對於這個問題，Brian就表示：「雖然不會去想有這一天，但是其實大家經歷了的回憶都是很美好的，大家是真的曾經是愛得很轟烈，這個也都是證明了，你是有多珍惜我有多愛我了。那我這刻的心情就是，我要用盡我的全力去維護我們這一個關係，和我們將會成立的這個家，因為我會認為，沒有另外一個人可以取代我們現在有的美好。」答得非常之好。

施伯雄亦答得非常好。（影片截圖）

另外，提到萬一一方不能生育、生育困難，雙方婚姻是否還能繼續時，Brian一開始覺得這個問題很沉重，並停頓了一會兒後表示：「之前也說過了，就反正我選擇的人是你，我不是因為你能生小朋友選擇你。」而正正因為他這一刻的停頓思考，竟惹來網民質疑他不夠坦白，被猜測指其實他是一位很在意有沒有小朋友的人。而Karena的答案表明不會因生育問題而影響婚姻生活，笑言：「我不是看中你的生育能力。」