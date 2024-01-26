秦煌由相差30年的「情人知己」照顧　亡妻曾提6次離婚都拒絕

秦煌雖然已經75歲，早年亦受健康問題困擾，不過經過一番休養，現時身體已大致恢復。今日他接受傳媒訪問時表示，自己已長居深圳，並由相差30年的「情人知己」照顧，網民紛紛表示：「估你唔到」。

75歲秦煌定居深圳有細30年情人照顧 唔覺意爆好友李龍基絕密情史

秦煌早前因脂肪影響神經線，導致他出現腰骨痛問題，需要輪椅代步，身體情況令人擔心。（資料圖片）

秦煌叔有一個妻子莫佩雯，很早年便結婚，也沒有什麼大排場的婚宴，一切低調。婚後育有3女1子，現在都已長大成人，各自有自己的家庭，秦煌叔一直不敢太過打擾他們，也有可能是因為自己當初對子女實在有點疏忽。至於秦煌叔太太，原來在2017年已經離世，一切也是低調處理。其實兩人的婚姻也不是圓滿，莫佩雯曾六次向秦煌提出離婚，但秦煌叔六次都拒絕！

已故太太商台DJ莫佩雯。（網上圖片）

妻子前前後後提出六次離婚，生前也已經分居，秦煌叔拒絕離婚皆因自己的仔女反對，他曾接受《香港01》訪問時說：「其實呢件事唔係好嚴重，離唔離婚，我都要徵求我啲仔女意見，佢哋唔贊成我離婚，咁咪算囉，佢哋唔贊成就算囉。所以而家（2020年）我喺香港大半年都返唔到上去，我都唔喺仔女度住，住酒店，唔使煩佢哋，佢哋輪流拎午餐晚餐畀我。」

秦煌叔有三女一子。（梁碧玲攝）

雖然口說聽兒女意願，但其實秦煌心底裡也不是想離婚，否則也不會拒絕六次，「唔係我想，六次我都冇應承，我係唔想，因為我係冇其他嘢，冇緋聞，我只係鍾意做戲、同朋友玩，結咗婚之後由唔了解去到好了解嗰陣。好多嘢唔夾，要問返佢，而家都問唔到喇，嗰陣問佢都唔會答我。」

秦煌心底裡也不是想離婚。（梁碧玲攝）

矚目配角｜秦煌妻曾提六次離婚 「我冇緋聞只係鍾意同朋友玩！」

3年前的訪問，當時秦煌叔表示自己獨自居於內地，也不想回港到兒女的家住，情況是自己獨居在內地始終難以有人照應，如果能夠早點回港跟兒女共敍天倫或許會更好。不過原來現時已有人照顧，希望秦煌叔可以活得開開心心。