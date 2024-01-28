娛樂每日8分鐘｜獨家調查李龍基女友學歷　秦煌亡妻曾提6次離婚

秦煌由相差30年的「情人知己」照顧 亡妻曾提6次離婚都拒絕

秦煌雖然已經75歲，早年亦受健康問題困擾，不過經過一番休養，現時身體已大致恢復。今日他接受傳媒訪問時表示，自己已長居深圳，並由相差30年的「情人知己」照顧，至於秦煌叔太太，原來在2017年已經離世，一切也是低調處理。其實兩人的婚姻也不是圓滿，莫佩雯曾六次向秦煌提出離婚，但秦煌叔六次都拒絕！

秦煌由相差30年的「情人知己」照顧 亡妻曾提6次離婚都拒絕

TVB極高層爆《新聞女王》開續集 更指今年投更多資源去一個項目

電視廣播（0511，TVB）公司主席許濤接受內地傳媒《澎湃新聞》訪問時，指《新聞女王》是TVB改革後的一個重要作品，更加擁抱內地市場，而且找來跟過往不同的幕後團隊，放棄大路的「查案推理」劇種，轉而用「人性選擇」作方向，希望帶給觀眾新鮮感。

TVB極高層爆《新聞女王》開續集 更指今年投更多資源去一個項目

《中年》曹敏寶被指介入梁浩銓家庭 首開腔回應表示最擔心一個人

《中年好聲音》人妻參賽者曹敏寶，亦即03年港姐冠軍曹敏莉的妹妹，近日被指搭上同樣是《中年好聲音》的人夫梁浩銓，男方近日亦承認與大肚老婆已分居，不過他指婚變原因與曹敏寶無關。曹敏寶其後向傳媒表示獲老公信任，自己過往身處焦慮症低谷時，老公陪伴在側，而今日亦一樣。不過她坦言很擔心母親，希望謠言盡快停止，不想有任何家庭被破壞。

《中年》曹敏寶被指介入梁浩銓家庭 首開腔回應表示最擔心一個人

李佳芯轉戰網台孖網紅拍YouTube片扮護士 惹網民不滿：覺得尷尬

視后李佳芯（Ali）近年演出劇集機會大減，即使有份入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》角逐「最佳女主角」，但仍選擇缺席，不過她早前出席活動時就表明距離合約到期還有短時間，並指與公司未達成共識。近日李佳芯終於有作品推出，但就並非劇集，而是在YouTube節目《BAD ACTING 2.0 壞演技診所》中以護士打扮現身。

李佳芯轉戰網台孖網紅拍YouTube片扮護士 惹網民不滿：覺得尷尬

58歲邵美琪超凍齡！ 同場4字頭已婚華姐冠軍女神都要輸？

苟芸慧邵美琪難得同場！40歲的苟芸慧自年前離巢TVB，2018年結婚成為人妻後，就甚少出席公開活動，粉絲們想見她的話亦大概只能透過她的社交媒體獲得消息。站在苟芸慧旁邊，今年已經58歲的邵美琪亦甚少出席公開活動。去年10月邵美琪曾現身慶祝入行40周年，但多年來她的外貌依舊沒多大變化，亦經常被網民、粉絲稱為「凍齡女神」，入行初期的靚相亦經常被人翻出回味。

58歲邵美琪超凍齡！ 同場4字頭已婚華姐冠軍女神都要輸？

58歲梁榮忠突然被爆已婚 曾背女友鍾麗淇偷食朱慧敏被封世紀賤男

現年58歲的梁榮忠近年已退居幕後，主力做編劇和導演，2022年曾久違現身拍攝港台劇集《獅子山下》單元故事《得閒飲茶》，去年年初與曾拍檔演出《刑事偵緝檔案》的陶大宇回巢為TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓，但之後他繼續保持低調作風，去年4月底更低調離職港台。不過日前梁榮忠突然被香港電台舊同事周國豐大爆已婚，掀起網民熱議！

58歲梁榮忠突然被爆已婚 曾背女友鍾麗淇偷食朱慧敏被封世紀賤男

01獨家調查｜李龍基女友學歷成疑 美國學校證未就讀或採法律行動

李龍基未婚妻王青霞（Chris），晒出過中國、美國、荷蘭等多個學歷證書，但屢被質疑真偽，之後多次改口。《香港01》逐一查證實，其中美國飛行學校Pacific States Aviation，明確表示並無王青霞的任何紀錄，或採取法律行動。北京航空航天大學教職員亦表示，該校EMBA課程已停辦，對王無印象。史丹福大學的證書，王改口是短期課程。王承認國務院「國家科技進步獎」證書是改圖，該獎真正獲獎者稱不認識王。

01獨家調查｜李龍基女友學歷成疑 美國學校證未就讀或採法律行動