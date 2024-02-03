Justim Timberlake隔空挑釁！Britney Spears不忍　公開發文還擊

美國歌壇天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）一直以來私生活都被放大檢視，而她在去年回憶錄《The Woman In Me》中，揭露了被前男友Justin Timberlake逼墮胎的往事，讓對方即將發行的新歌計劃受影響，而近日雙方再度因該事隔空交火。



布蘭妮當年與Justin Timberlake交往時，被許多人稱為美國樂壇偶像界的「金童玉女」，不過早前Britney Spears在回憶錄中公開爆料曾為了男方懷孕墮胎、被分手等，讓Justin Timberlake形象重挫。而日前Justin Timberlake暌違5年重返歌壇發表新作《Selfish》，Britney Spears卻大方地稱讚Justin Timberlake的新歌，並為自己過去的行為致歉。

然而，Justin Timberlake演唱《Cry Me a River》時故意說道：「我想藉這個機會向他Ｘ的沒有任何人道歉。」意圖反酸Britney Spears，這也讓Britney Spears大動肝火，發文回擊怒嗆：「有人跟我說，好像某人在大街上講我壞話，你是想要上法庭，還是像上次一樣跑回家跟媽媽哭訴呢？我不感到抱歉！」

【圖輯】Britney Spears早前曾於Instagram上載不少生活近照！

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