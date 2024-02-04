天王巨星驚爆曾遭狂迷匿床底懵然不知　處理手法登熱搜惹網民熱議

現年62歲的天王劉德華入行至今逾40年，在演藝界成績驕人，至今依然紅透半邊天，多年來人氣不減，片約不斷。作為天王巨星，劉德華當然是擁有無數粉絲，人數絕對以億計。而他的粉絲當中，也曾出現一些瘋狂行為。近日劉德華為他主演的電影《紅毯先生》宣傳，就自爆曾遭粉絲偷藏在他的床底。

劉德華近日忙於為《紅毯先生》宣傳。(微博圖片)

劉德華與該電影導演寧浩受訪時談到昔日在片場遇到的奇事，華仔便憶述他於2004年在中國內地拍攝《天下無賊》時的奇遇。劉德華說道：「真的有個16歲的小孩躲在我床底下一天」，他表示當時是因為按摩師上門為他按摩時，提醒他床底有聲音，他便往床底一看，才發現床底有人，華仔說：「他找工作，希望離開農村的生活，可以有發展。」當時少年十分飢餓，劉德華不僅請他吃飯，還與他聊了一個小時，導演寧浩對此即笑言：「早跟我講，把他寫進（電影）去了。」

劉德華與《紅毯先生》導演寧浩。(微博圖片)

有關訪問內容出街後，瞬即惹來網民熱議，並一度登上微博熱搜榜第二位。網民對於劉德華當時的反應以及處理的手法大感驚訝，紛紛留言大讚華仔：「脾氣真好」、「果然是最親民又沒架子的明星」、「處理手法太溫暖了」。「這孩子遇到好人了，希望他現在很好」。也有不少網民批評該名少年的行為：「好可怕」、「最早期的私生飯」、「恐怖片常用橋段照進現實」、「說真的，這要是半夜突然爬出來，就算是天王也會被嚇到半死」。

劉德華昨日當選中國電影家協會第十一屆副主席。（視覺中國）

劉德華深受粉絲愛戴，其中最令人驚嚇的狂迷，可說是來自中國甘肅省的楊麗娟，傾家蕩產只為見劉德華一面，楊父甚至因氣憤劉德華不與女兒單獨會面而跳海身亡，事件在2007年曾轟動一時。

劉德華紅透半邊天。(微博圖片)

劉德華紅透半邊天。(微博圖片)