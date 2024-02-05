美斯訪港｜林海峰日本跑步不忘靚抽球王水　網民：幾千蚊睇你仲抵

「球王」美斯（Lionel Messi）日前隨國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港，昨日（4日）與香港隊進行表演賽，不過最終卻在後備席坐足全場，一分鐘都冇落場，就連另一位前巴塞成員蘇亞雷斯都冇落場，引起在場大批球迷不滿，噓聲四起，就連「萬人迷」兼班主碧咸都少有地被喝倒采，場面尷尬。即使領隊賽後指美斯有傷在身，亦未能平息球迷的怒火，形容此為「世紀騙案」。

大批球迷用幾千元買飛想一睹美斯球技，但最終他完全冇落場，令球迷噓聲四起，感覺被當「水魚」。（資料圖片/袁志浩攝）

林海峰一向擅於抽水，儘管表演賽期間他正身在日本參與另一體育活動，但都緊貼住球王訪港一事。林海峰昨日參加「第72回別府大分馬拉松」的全馬項目，需於限時3小時30分內跑完，而最終他用3小時24分完成42公里的全馬賽事。林海峰透露8星期後將出戰波士頓馬拉松，貼出一張自己對鏡頭揮手的照片，寫住：「我有出場㗎，仲同球迷揮手，算係咁啦！」

林海峰去大分跑馬拉松，仍不忘抽美斯水。（fb@林海峰Jan Lamb）

網民一看就知他抽美斯水，驚訝他人在日本但抽水速度仍然快得驚人，又回應他說：「唔使你回水啦。」、「呢啲咪就係專業精神囉。」、「水已被抽乾。」、「林公子，有出場，唔駛俾人減贊助喇。」「幾千蚊留返睇你會抵啲😆😆」、「去睇林公子跑，真係好過去大球場睇啲球星坐喺度。」、「仲咁好笑容，冇出場嗰位坐喺場邊睇兼全程黑面😂」