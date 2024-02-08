26歲性感名媛生圖流出容貌極度顯老　面部僵硬兼凹凸不平嚇窒網民

現年26歲的美國真人騷Kardashian家族成員Kylie Jenner擁有天使面孔、魔鬼身材，更經常在社交平台上公開性感照。日前她現身巴黎高訂時裝週，穿上簡約的華麗服裝亮相。不過化上淡妝的Kylie出席活動時，生圖在社交媒體上曝光，被網民質疑是否過度整容，導致真實容貌極度顯老。

Kylie Jenner擁有天使面孔、魔鬼身材。（VCG）

可惜近睇面部僵硬兼凹凸不平。（VCG）

Kylie Jenner早前出席Jean Paul Gaultier在巴黎舉行的高訂時裝週，以簡約的白色露肩裙現身，搭配經典的波浪曲髮及淡妝的造型大獲好評，但更多人將焦點放在她的真實容貌上。有網民拍攝的影片中，清楚看到Kylie的面部凹凸不平兼面部僵硬，有人指她看起上來非常老，亦有人質疑她是否因為長期使用面部皮膚填充劑，才導致面部出現奇怪凹凸痕。

26歲的Kylie真實容貌極度顯老。（網上片段畫面）

有網民質疑她過度醫美。（網上片段畫面）

面部凹凸不平。（網上片段畫面）

由於Kylie的容貌與多年前有極大分別，一直都被網民指長期整容。雖然Kylie曾否認注射面部填充劑及整容，但2015年她卻承認曾注射唇部，稱薄唇令自己沒有安全感。儘管堅稱沒有在面上「動工」，這引起了大批網民熱烈討論。有網民指她雖然只得26歲，但容貌卻像40歲。

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