視后李佳芯親解為何揀拍劇唔參加港姐　原來係因為呢樣嘢...

無綫視后李佳芯（Ali）向來有樣貌有演繹，而且觀眾緣極佳，可以說是收視保證，奈何各種原因，李佳芯已有一段時間未有劇集新作與大家見面，就連出席台慶都要被內地視頻網「打格」，令不少觀眾及網民替這位人氣視后不值，支持她約滿走人。

李佳芯（Ali）向來樣靚有演技，而且觀眾緣甚佳。（IG@aliaime）

李佳芯已不止一年被「打格」，更曾成為敏感詞，大批網民替她不值。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

雖然李佳芯最後會否續約還未有正式公布，但踏入龍年卻有好消息，有指李佳芯正式「解凍」，將於三月夥拍視帝譚俊彥拍攝喜劇《麻雀樂團》，同劇仲有人氣小花郭柏妍，令觀眾相當期待。

李佳芯正式「解凍」，將於三月夥拍視帝譚俊彥拍攝喜劇《麻雀樂團》，同劇仲有人氣小花郭柏妍，令觀眾相當期待。（IG@aliaime）

李佳芯新一年已經開工。（IG@aliaime）

非常開心。（IG@aliaime）

李佳芯深受大人小朋友歡迎。（IG@aliaime）

此外，李佳芯向來給人清新脫俗的感覺，也是不少人心目中的女神，所以經常會聽到一句：「如果Ali去選港姐一定贏啦！」而早前，李佳芯曾到澳洲悉尼為《2023 澳洲華裔小姐競選總決賽》擔任星級評判及表演嘉賓，事後，她與「大王」安德尊接受當地電視台訪問時，則透露了不選美的原因。

李佳芯早前到澳洲悉尼為《2023 澳洲華裔小姐競選總決賽》擔任評判及表演嘉賓。（IG@aliaime）

李佳芯當晚獻唱了《遇見》和《舊街角》兩首歌曲。（IG@aliaime）

李佳芯訪問中表示覺得一班佳麗有勇氣踏上選美舞台已經好叻好好勇敢。安德尊笑言：「我聽見妳喺台上面講，話如果妳要著比堅尼，妳會唔敢。」李佳芯坦言：「沒可能！我連香港都（唔敢）…所以我唔去參加港姐，哈哈，所以我係拍劇。」

李佳芯受訪時坦言無勇氣泳裝示人。（小紅書截圖）

所以沒有去參選港姐。（小紅書截圖）

李佳芯於2005年畢業後曾擔任模特兒，為旅遊雜誌《新假期》拍攝封面，亦曾經參與演出多個電視廣告；至2008年，李佳芯與有線電視簽約，擔任體育主持，曾參與採訪北京奧運，其後擔任體育節目《體育王》主持。她曾參與主持有線電視娛樂台節目包括：《空間大改造》、旅遊節目《十二夜》系列及《冰島·千年一嘆》等。2010年6月，她參與《2010有線世界盃嘉年華》及《有線1台世界盃》等；至2012年10月，李佳芯與有線電視約滿離開，正式轉投無綫，同時李嘉馨改名為李佳芯，由「御用邪花」一步一步成為「最佳女主角」。

李佳芯是不少人心目中的女神。（IG@aliaime）

清新脫俗。（IG@aliaime）

運動Look。（IG@aliaime）

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