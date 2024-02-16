「億萬駙馬」伍富橋太太千字文爆粗霸氣反擊︰尊重人也是尊重自己

伍富橋2022年與富家女友梁兆楹Shirley結婚後，被封為「億萬駙馬」，婚後夫妻住在西貢相思灣5000呎豪宅。娶得富太太令伍富橋婚後不時被諷「軟飯王」，兩夫妻本來都笑對一切，未料到Shirley 2月16日凌晨突然發千字文，爆粗還擊。



TVB男星偷食致敏感呼吸困難 面部紅腫如毀容遭富貴老婆狂恥笑

伍富橋夫婦閃爆5千呎大屋求子 風水師嘆「迷宮咁大」

伍富橋夫婦經常在網上放閃。（IG圖片）

伍富橋2022年與富家女友梁兆楹Shirley結婚後，成為億萬駙馬，二人不時在社交網放閃。（IG：@alvinngfukiu）

Shirley與伍富橋結婚後，雖然家底及外形經常被網民嘲諷，但二人一直正能量面對，不時在社交網分享夫妻日常點滴，日前拍節目更大方公開5千呎豪宅裝修。Shirley 2月16日凌晨突然發千字文，爆粗還擊網民，叫大家唔好用自己把尺衡量佢嘅婚姻，更為佢夫君平反：「佢X得落佢本事，你恨唔X到咁多，完。」

伍富橋與太太梁兆楹Shirley婚後是非多多。（IG：@alvinngfukiu）

點擊睇伍富橋5,000呎豪宅：

Shirley指婚姻是兩個人的事：「兩個人能走到一起，必定是有原因的，可能是因為累了想安定下來，可能是因為互相利用，當然也一定有真愛，但是無論當中原因是什麼，那也歸根究底是兩個人的事，旁人就不必參與了吧，每個人都有他自己的選擇，尊重人也是尊重自己。」

伍富橋太太梁兆楹Shirley千字文反擊。（IG：@sysleungx）

Shirley直言起初驚發表意見會影響另一半：「我起初也跟他一樣，覺得還是不要影響他吧。」但最後覺得自己唔係公眾人物，所以選擇霸氣反擊網民：「我的社交帳號純屬個人分享，所以最後我想發表的是，人無完人，看人先看己，秤人也秤己，講到尾就係，佢Ｘ得落佢本事，你恨唔X到咁多，完」發洩過後，Shirley再更新story向其朋友報平安：「睇完上一個post嘅朋友，唔X使問我有冇事😂我打呢篇嘢嘅時候好X平靜，我只係做返我自己。」