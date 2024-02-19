袁偉豪張寶兒兒子百日宴星光熠熠 謝東閔、朱智賢「前後腳」出現
撰文：林迅景
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袁偉豪和張寶兒為兒子袁晞祐舉辦百日宴，宴會亦邀請了汪明荃、羅子溢、岑建勳、胡杏兒、鍾樹佳、劉偉強、歐陽震華、譚俊彥、陳長鵬、陳山聰、熊黛林、謝東閔、朱智賢、何廣沛、楊梓青等圈中朋友出席。
熊黛林接受《香港01》訪問時談到兒女經，表示女兒就讀的學校是「一條龍」，所以不需要為升學煩惱。她說：「好開心，嗰時揀學校就係想一條龍，就係想少啲擔心，好彩都揀到我哋最鍾意嘅，而家咩都唔使煩。」她表示，今年有兩套她參演的劇集，不過就需要一點時間。至於與甄子丹的電影，她則表示希望有機會再合作。
吳業坤和太太濱口愛子一齊出席，吳業坤接受《香港01》訪問時，就錯口爆出了一個「驚人秘密」。問到他帶了什麼給新手爸爸袁偉豪時，他就回答：「我都係新手...哦，我唔係喎。」記者追問是不是BB未夠三個月不便透露時，他就更正，說：「冇冇冇，都係封返利市仔，實用啲呀嘛。唔關事嘅，都係想沾吓福氣。」幾時造人？他回答：「都係順其自然。其實平時都好自然，所以緣份就...佢都想二人世界多啲，一齊玩吓先。」
談到袁偉豪近期又被網民討論的事件，吳業坤都表示，自己十年前遭網民「討論」時，大多也是一笑置之。那麼太太濱口愛子與他結婚後，又有沒有遇過相似的事？他回答：「太太都有，有時都有人DM佢，話我係偽毒，可能驚佢唔知我啲舊新聞，但係佢都話唔需要理，佢就係鍾意我成個人！」