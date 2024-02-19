袁偉豪張寶兒兒子百日宴星光熠熠　謝東閔、朱智賢「前後腳」出現

袁偉豪和張寶兒為兒子袁晞祐舉辦百日宴，宴會亦邀請了汪明荃、羅子溢、岑建勳、胡杏兒、鍾樹佳、劉偉強、歐陽震華、譚俊彥、陳長鵬、陳山聰、熊黛林、謝東閔、朱智賢、何廣沛、楊梓青等圈中朋友出席。



袁偉豪張寶兒兒子袁晞祐的百日宴。（梁碧玲 攝）

熊黛林和老公郭可頌。（梁碧玲 攝）

熊黛林接受《香港01》訪問時談到兒女經，表示女兒就讀的學校是「一條龍」，所以不需要為升學煩惱。她說：「好開心，嗰時揀學校就係想一條龍，就係想少啲擔心，好彩都揀到我哋最鍾意嘅，而家咩都唔使煩。」她表示，今年有兩套她參演的劇集，不過就需要一點時間。至於與甄子丹的電影，她則表示希望有機會再合作。

熊黛林表示今年有兩套她參演的劇集。（梁碧玲 攝）

吳業坤和太太濱口愛子一齊出席，吳業坤接受《香港01》訪問時，就錯口爆出了一個「驚人秘密」。問到他帶了什麼給新手爸爸袁偉豪時，他就回答：「我都係新手...哦，我唔係喎。」記者追問是不是BB未夠三個月不便透露時，他就更正，說：「冇冇冇，都係封返利市仔，實用啲呀嘛。唔關事嘅，都係想沾吓福氣。」幾時造人？他回答：「都係順其自然。其實平時都好自然，所以緣份就...佢都想二人世界多啲，一齊玩吓先。」

吳業坤坦言太太濱口愛子曾受網民騷擾。（梁碧玲 攝）

吳業坤坦言太太濱口愛子曾受網民騷擾。（梁碧玲 攝）

談到袁偉豪近期又被網民討論的事件，吳業坤都表示，自己十年前遭網民「討論」時，大多也是一笑置之。那麼太太濱口愛子與他結婚後，又有沒有遇過相似的事？他回答：「太太都有，有時都有人DM佢，話我係偽毒，可能驚佢唔知我啲舊新聞，但係佢都話唔需要理，佢就係鍾意我成個人！」

謝東閔、朱智賢「前後腳」出現。（梁碧玲 攝）

朱智賢和「弟弟」何廣沛結伴出席。（梁碧玲 攝）

陳展鵬和單文柔。（梁碧玲 攝）

譚俊彥和太太任祉妍。（梁碧玲 攝）

林子善。（梁碧玲 攝）

胡諾言一家。（梁碧玲 攝）

陳自瑤。（梁碧玲 攝）

陳煒和老公。（梁碧玲 攝）

黃建東。（梁碧玲 攝）

李燦森一家。（梁碧玲 攝）

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）和前Freeze成員陳樂榣（Ally）一家。（梁碧玲 攝）

黃翠如。（梁碧玲 攝）

姚子羚和王子涵。（梁碧玲 攝）

汪明荃。（梁碧玲 攝）

羅家英。（梁碧玲 攝）

楊梓菁。（梁碧玲 攝）

蔣祖曼。（梁碧玲 攝）

張寶欣。（梁碧玲 攝）

張寶欣。（梁碧玲 攝）

袁偉豪、張寶兒一家。（梁碧玲 攝）

袁偉豪、張寶兒一家。（梁碧玲 攝）

袁偉豪、張寶兒一家，小朋友好可愛！（梁碧玲 攝）

張寶兒一身貴氣。（梁碧玲 攝）

張寶兒一身貴氣。（梁碧玲 攝）

羅子溢。（梁碧玲 攝）

區瑞強。（梁碧玲 攝）

歐陽震華和太太傅潔嫻。（梁碧玲 攝）

林子善和陳山聰和他們的兒女。（梁碧玲 攝）

林子善一家。（梁碧玲 攝）

劉偉強。（梁碧玲 攝）

胡蓓蔚。（梁碧玲 攝）

修哥胡楓。（梁碧玲 攝）

Benz雄 許紹雄一家。（梁碧玲 攝）