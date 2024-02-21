8億富貴千金買護膚品試用裝擠埋當正裝用　示範一個秘訣慳到盡

現年43歲的莊思敏貴為馬來西亞拿督千金，家族資產估計約8億元，近年她更頻頻高調炫富，除了拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋之外，去年又公開杭州2,000萬複式豪宅內景，大曬富貴生活。不過原來8億千金都有慳家的一面，日前莊思敏就分享一招慳錢秘訣，她寫道：「今年要好好有價值地花錢，小樣變正裝。」教大家買護膚品試用裝當正裝用！

莊思敏拍片大曬山頂豪宅兼擺滿成床、總值超過7位數的Hermès手袋。（影片截圖）

莊思敏有不少Hermès手袋。（IG@jacquelinchng）

教大家買護膚品試用裝當正裝用！（影片截圖）

莊思敏買了三支3ml/支的試用裝，之後再擠入樽中。（影片截圖）

莊思敏講道：「你知唔知買呢啲小樣呢，係抵好多㗎。」她買了三支3ml/支的試用裝，之後再擠入樽中：「買多幾支就好似正裝咁㗎喇，好抵呀！」莊思敏更親身示範如何才可以擠到一滴不剩，見她用剪刀剪開，再將樽蓋塞進去，用力向下擠，成功將三支試用裝擠入樽中：「呢個方法係完全一滴不漏，好乾淨咁擠晒出嚟喇！」

莊思敏更親身示範如何才可以擠到一滴不剩。（影片截圖）

原來有秘訣。（影片截圖）

學嘢喇。（影片截圖）

慳到盡！（影片截圖）

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其實試用裝通常是商家為了推廣新品、吸引顧客體驗或促銷優惠而推出的產品，一般不對外銷售，但由於試用裝比起正裝價錢低得多，曾有消費者分享某大牌面霜正裝50毫升要價2000元，但一支5毫升的試用裝只需100元，性價比極高，因而吸引不少人購買。不過不少網民就驚訝拿督千金都這麼慳：「姐，你這麼有錢不需要這樣」、「天啊明星也這麼會過日子的嗎」、「太會持家了」、「有錢果然也要省才行」。

豪使過百萬買有「小房子」之稱的Hermès Faubourg Birkin Bag。（影片截圖）

莊思敏大曬珍藏，包括限量款Hermès、Chanel手袋、Van Cleef & Arpels鑽石首飾、Rolex名錶等等。（影片截圖）