亞洲超星團｜四香港代表殺入18強　張鎬濂想證明：唔只係洪欣個仔

偶像選秀節目《亞洲超星團》，今日（24日）播出第13集是第三輪超星練習生順位發布，由超星導師朱正廷負責公布。30強超星練習生日前齊集錄影廠聽候結果，惟只有18位可以進入「成團之夜」總決賽爭取9個出道名額，換言之將有12位超星練習生遺憾離場！晉級總決賽的18位超星練習生當中，據知共有4位是香港代表，當中還有一位殺入頭三位，能擠入頭三位必有過人之處，到底這個人是誰，今晚播出一集將會公布！

朱正廷負責公布第三輪超星練習生順位。

公布完18強名單之後，朱正廷旋即公布總決賽賽制，18強超星練習生將分成2個9人組合進行比賽，而分組的順序將根據第三輪超星練習生順位而定，今集亦會完成分組環節。《亞洲超星團》「成團之夜」總決賽將於3月9日晚假澳門舉行，到底最終成團出道的9位超星練習生是誰？屆時便會知曉！

一眾練習生都好緊張。

今集還節錄了超星練習生的訪問片段，不擅長跳舞的冼靖峰（Archie）自爆曾經想過退賽，他說：「每一次跳舞都想放棄，我曾打電話給我經理人，說我要退賽回去（香港），然後我經理人說：『我當作沒有聽過你這個電話。』之後馬上掛電話，最後我還是堅持下去，人家用一倍的力，我就用十倍的力，終於以前一些舞蹈老師、還有一些真的會笑我跳舞難看的平輩，都說我真的跳舞好看了。我會用不同方式、不同的作品去回饋大家，希望讓大家覺得支持我是一個好的決定！」

Archie自爆曾經諗過退賽，最後都係咬緊牙關頂硬上！

另一香港代表張鎬濂則指參加節目是想證明自己：「我知道有些人認識我，可能是透過一些我參選過的節目，也有些人知道我是因為我的家人，我很希望在以後的作品上，可以讓大家有一個特別深刻的印象，讓大家記住我叫張鎬濂，而不只是洪欣的兒子！」