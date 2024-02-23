亞洲超星團｜丁子朗撐比賽專業　未聽過有內定名單：公道自在人心

TVB綜藝節目《亞洲超星團》上星期六（17日）播出第三次公演舞台，當中丁子朗與香港區的7名代表區珀豪、冼靖峰、張鎬濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨組隊表演《初戀》這個舞台。表演獲得導師Rain大讚，但可惜還是在比賽中落敗，雖然失敗了，但仍然得到不少的掌聲。

丁子朗呢滴眼淚不得了。

丁子朗昨日（22日）出席一個乳酪品牌活動接受《香港01》訪問時，被問到於比賽中落敗不少網民都為他們感到不值，他表示已經盡力：「咁當然我哋係好渴望去贏，我唔開心嘅因為見到我哋嘅隊員，譬如亨亨佢哋，真係會匿入廁所度喊，因為覺得我冇贏過，好想一齊贏返次。其實我自己個人嚟講係ok嘅，見到佢哋咁上心，我就覺得作為哥哥都好想帶領佢哋一次叫做贏返次，但奈何結果都係未必得，咁但係出到嚟網民嘅效果都好似幾好咁。」他覺得這個舞台得到大家的喜歡及認可非常重要，而播出的時候，方玉亨的媽媽歐陽妙芝亦有關心他們。

丁子朗表示已經盡力。(胡凱欣 攝)

丁子朗覺得作為哥哥都好想帶領佢哋一次叫做贏返次。(胡凱欣 攝)

而被問到之前播出的版本他們有沒有看過時，他則說之前沒看過，只有看過回放，「過鏡」後的片段是播出才看到：「坦白講我同Archie都有諗過，如果我哋真係贏咗嘅話，第一時間係台上面攬住大家，覺得自己做到。雖然冇咁嘅機會去呢件事，但如果佢最後成團，希望都可以為佢擁抱。」他們經過多月的相處及合作，已經成為感情很好的兄弟。而被問到是否已經知道18強的名單時，他就表示並不知道完整的名單。

丁子朗問到是否已經知道18強的名單時，他就表示並不知道完整的名單。(胡凱欣 攝)

至於早前網上有18強的名單流出，更指其實比賽結果是內定，丁子朗就表示沒聽過這一件事：「我又真係冇聽過呢樣嘢喎，坦白講節目組我或者其他嘅朋友嚟講都非常之公平，同埋都係一個好專業嘅比賽。我參加過香港先生啊，冼靖峰同Hugo佢哋參加過聲夢傳奇啊，咁我哋都係嚟自唔同嘅比賽，再嚟呢個比賽對呢個機制大家都唔陌生。」丁子朗就不覺得節目組有優待這一個點，亦覺得今次的比賽很專業。

丁子朗就表示比賽好專業。(胡凱欣 攝)

提到網上流傳冠亞季軍已經有內定人選時，丁子朗質疑說：「呢啲真係冇聽過喎，其實票數嘅嘢都好公開㗎嘛，雖然我唔係好肯定個賽制係乜，但現場觀眾投票都應該係好大嘅百分比嚟。」丁子朗覺得應該要先留意參賽者的表現，不應過分放大內定名單這個話題。

網上流傳的淘汰名單。(網上圖片)

網上流傳冠亞季軍已經有內定人選。(胡凱欣 攝)

而有指節目組曾經偷偷在網上放出危險名單，等於呼喚粉絲快為自己喜歡的偶像「課金」支持，丁子朗則說沒有留意到此事，他亦比較少瀏覽官網，每次他到官網亦只看自己的東西：「聽都冇聽過，係唔係網傳，啲人以訛傳訛自己作出嚟？」丁子朗叫大家不要多想，他覺得可能是節目組太愛錫一班參賽者：「覺得佢哋好危險啦，希望fans會畀多啲愛佢哋。」他再三強調從來沒聽過此事。

節目組的社交平台在13日的時間，曾公布了一個危險名單。(微博圖片)

丁子朗叫大家不要多想，他覺得可能是節目組太愛錫一班參賽者。(胡凱欣 攝)

至於丁子朗被問到會否覺得自己被淘汰都是內定結果時，他就笑着說：「咁我又真係冇諗過嘅，好似我啱啱咁講，我感受到嘅一切都係好專業嘅製作團隊。我又唔覺得你所講嘅內定，咁好難因為你所講嘅定內而扼殺咁多位練習生的努力。」他提到每一個練習生都很努力去做好每一個舞台，不可以因為內定兩個字而埋沒了他們日以繼夜練習的成果。他續說：「如果佢好辛苦做多啲嘢出嚟，大家都話佢原來係內定嘅話，咁對佢哋係唔係公平嘅事實。公道自在人心，佢哋會見到。」