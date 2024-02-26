中年好聲音2｜林若盈被指有後台先玩到尾　叫「苦盈」因常賣慘

TVB節目《中年好聲音2》昨日（25日）一集的主題繼續是《雙語之歌，累積排名榜 十強隆重登場！》而比賽亦進入白熱化階段，今集需要在12位參賽者中淘汰2位，選出10強，而今集被淘汰的兩位是鄭梓浩及陳燕娜。

今集被淘汰的兩位是鄭梓浩及陳燕娜。（節目截圖)

今集被淘汰的兩位分別都是82分，而今集亦有另一個人得到82分，這個人就是陳蒨葶，他們同樣得到82分，而經過評判的商議後認為陳蒨葶可能留下來繼續比賽，而鄭梓浩及陳燕娜則止步於此。除了3位成績比較低分外，另外一提的是林若盈，她今次得到83分的成績，但不少網民都覺得她不應該晉級，認為她唱得比淘汰的兩位還要差，更質疑林若盈是否有「後台」而可以留下。

今集被淘汰的兩位分別都是82分，而今集亦有另一個人得到82分，這個人就是陳蒨葶，他們同樣得到82分。（節目截圖)

林若盈今次演繹梁詠琪的《限期》及那英的《夢一場》，從而得到83分，但她一直都不被網民看好，認為她是有後台才可以留下來，更有指《中年好聲音2》「內定」結果已經流出，她就是6強之一。網民指：「苦盈是否有後台，俾佢玩到甘耐？」而她為什麼叫苦盈，就是因為她在每一次演出前都會「賣慘」，早前她的演出已經令到不少網民感到不滿，覺得她唱得那麼差，都可以一直的來到10強。

林若盈今次演繹梁詠琪的《限期》及那英的《夢一場》。（節目截圖)

評判之一的張佳添說她：「唔係你唱得唔好啊，不過係其他人唱得好好！」但不少網民不同意評判的說法，指她：「好似係添sir 學生」、「擺明造馬，今集有冇留意添sir話佢比倩婷17、比慘盈16 ，因為慘盈係佢學生，故劇本由嫻姐比高1分保入十強」、「分分鐘可能最後攞冠軍仲搞笑」。除此之外亦有不少網民覺得她唱歌「未夠班」：「冇可能高梓浩一分，陳天后居然比18分」、「高音唔穩定。唱大聲啲都唔掂」，負評連連。

評判之一的張佳添兜個圈讚林若盈。（節目截圖)

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