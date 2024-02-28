昔日無綫當紅小生爆過氣藝人點生存　道盡娛圈悲歌自揭勾富婆真相

現年39歲的蔡淇俊曾被無綫（TVB）力捧，他於2014年離巢TVB後，便轉型做生意，當藝人之餘也開始自己創業，開拓商機增加收入。蔡淇俊近年轉移陣地北上發展，先後開過米線店、火鍋店，可惜都執笠收場。蔡淇俊並沒有氣餒，去年再接再厲做飲食生意，在廣州擺檔賣雞腳。他也有不時於社交網拍片分享近況，日前他就以「實不相瞞，當年拍戲唔夠生活、公司都建議我們自己找副業」為題，講到當年「飯都冇得食呀，幾鍾意演戲都係咁話，嗰陣時冇咩明星夢，腳踏實地做嘢搵錢」。

蔡淇俊同Yoyo在拍攝《同事三分親》也是做熒幕情侶，不過有傳當時感情已經出現問題。（《同事三分親》劇照）

蔡淇俊最近在內地社交平台上載最新短片，以「實不相瞞，當年拍戲唔夠生活、公司都建議我們自己找副業」為題。（抖音截圖）

蔡淇俊講到演員做副業的爭議。（片段截圖）

前日，蔡淇俊又post了另一段短片，以「藝人都會被裁員？過氣藝人怎麽生存呢？」為題，片段一開始有人問他：「俊哥，網友都在說你是不是一樣接不到戲去賣雞爪的呢？」蔡淇俊即說：「咁梗係接唔到戲先賣雞腳啦，你接到戲就拍戲啦，賣咩雞腳啫。嗱，我同你講呀，我啲同事呀，揸的士添呀，做地盤紮鐵都仲有，其實你無辦法架，你真係生活唔到，你為咗搵食，你一定要做第二樣嘢，一定要做副業，咁我咪賣下雞腳囉。」

蔡淇俊在廣州擺檔賣雞腳時吸引不少粉絲到場打卡。（影片截圖）

蔡淇俊賣雞腳。（網上圖片）

蔡淇俊續說：「咁有啲客戶，好多都認得我哋既，所以我哋都可以靠下咬老本，接下啲商演呀，或者有啲演出賺下錢。唔係話每一個劇組都搵你既，咁無戲做咁點呀？咁你要生活架嘛，呢啲叫做馬死落地行，所以我試過創業，開咖啡店啦依家，以前有做過飲食。自己會唔會除咗拍戲之外，仲會有其他能力去提升呀，令到自己去賺到錢架呢。」蔡淇俊這條片淡淡地道出了娛圈的無奈與悲歌，惹來不少網民熱議。有網民問他：「聽人講你撈飲食撈到風山水起」，蔡淇俊回覆表示：「還有人經常說我溝富婆添。」幽自己一默，也間接否認了有關傳聞。

蔡淇俊拍片大爆過氣藝人點生存。(小紅書)

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