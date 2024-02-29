李龍基開迷你演唱會　否認藉新聞宣傳吸金　親解風頭火勢開騷原因

撰文：鄧穎琪
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李龍基（基哥）未婚妻王青霞目前正被還柙，而基哥則每日為她奔波，個幾星期風雨不改一大清早就去探望女方，甚至表示目前已取消三月份的工作。雖然基哥說不便再在訪問中談及有關王青霞的一切，但他日前就宣布即將推出新歌《雲淡風清》，更由他與盧永強共同創作，希望藉作品帶出自己喜愛低調平淡，覺得「平淡是福」的人生觀。

王青霞因虛假文書、逾期居留等控置遭還柙，日前更放棄保釋申請。（資料圖片/潘樂文、麥超億攝）
李龍基每日風雨不改去探王青霞，更不止一次因擔心未婚妻而淚灑當場，不過他目前就封口不再答有關對方的問題。（梁碧玲攝）

今日（29日）網上流傳李龍基的迷你演唱會海報，他將在3月26晚，於香港仔一間酒家舉行《李龍基好SING之夜》。活動以晚宴形式舉行，$4,000/席（全包宴），並有9道菜式，如：滷水鵝、燕窩、沙巴龍躉等等，屆時觀眾可以邊食邊聽歌。有指消息一出，迷你演唱會已火速爆滿，有網民質疑李龍基藉近日的新聞宣傳演唱會，一時又說他「籌錢救老婆」，但基哥就對《01娛樂》表示絕非為此，他說：「這段時間我希望盡量低調，其實這個演唱會是很早之前已經定下的，不是有些人話我利用這件事來賣錢！之前所定下的價錢是有合約的！不能改！望你見諒🙏🙏🙏🙏🙏」

李龍基將於3月26日參與《好SING之夜》迷你演唱會，演出以宴會形式進行，菜單望落都幾好餸。（網上圖片）
基哥否認藉迷你演唱會賣錢，他解釋一早與對方簽了合約，不能改期。（資料圖片）

此外，由於網上對新歌歌名流傳《雲淡清風》、《平淡清風》等不同版本，記者亦特地向基哥求證，他指歌名未正式落實，所以訪問時有口誤，但自己屬於《雲淡風清》。他又透露歌曲已經灌錄完成，本來2月21日拍MV，但因為王青霞出事，監製諒解他的情況，主動提出押後拍攝。

李龍基新歌歌名版本眾多，他解釋自己屬於《雲淡風清》，目前歌曲已進行後製工作。（資料圖片）
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