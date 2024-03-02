Sydney Sweeney裸露鏡頭有人不愛？「這兩男人」原來睇到即熄電視

當紅女星Sydney Sweeney因為一部全球票房賣破兩億美元的《真的狠愛你》（Anyone But You）身價水漲船高，尤其該片由她和《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun : Maverick）新銳小生Glen Powell合演，竟然票房還高過天王天后佐治古尼與茱莉亞羅拔絲攜手的《幸福入場券》（Ticket to Paradise），讓她變成目前最被看好成為新生代浪漫喜劇女王的話題人物。不過，她在《真的狠愛你》之前，最出名的是在HBO大尺度影集《高校十八禁》（Euphoria）的大膽演出，不只裸露還有好幾場激情場面，甚至連她爸爸與爺爺看到都受不了。



Sydney Sweeney上圍豐滿、身材火辣，連片商都在宣材上封她為「美胸女王」，而《高校十八禁》也沒有浪費她的天賦，觀眾大飽眼福，不過不只她本人或是影迷，都強調該角色本身有很多複雜的面向，性愛只是其中之一，絕對是有道理的裸露，不是為脫而脫。

她的媽媽曾經陪她到錄製的現場，因此對於該劇的演出尺度，多少有點心理準備，不過她的爸爸就沒有那麼多的理解了，她也幾乎不會在家跟他聊工作。某回爸爸和爺爺在沒心理準備下，欣賞起這齣戲，驚見她露點，當場趕快關電視、走出客廳，倒是向來支持她的奶奶，永遠是她最大的影迷，接受了她為藝術而犧牲。

通常拍過不少大膽鏡頭的女星，都會變成「豔星」，很少能轉型成「甜心」，但有些清涼養眼畫面、卻沒有到特別露骨的《真的狠愛你》卻給了席妮很好的機會，讓她有機會轉向俏皮、可愛的新戲路，各方也對她未來的表現拭目以待。

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