73歲薛家燕黃袍加身大馬登台　樓梯差錯腳險出意外碌落樓

香港「女團教母」家燕姐薛家燕，日前攜同藝術中心學生，與胡定欣、黎耀祥、陳展鵬及馬德鐘衝出香港，到馬來西亞雲頂登台。73歲的家燕姐換上多套華麗表演服，黃袍上身霸氣十足，但她在演唱時竟差點碌落台相當驚險。



73歲薛家燕《FLOWER》前30年已攻韓 網民︰BLACKPINK都未出世

薛家燕黃袍加身到馬來西亞演出。（IG：@kayinsit）

薛家燕與胡定欣、黎耀祥、陳展鵬及馬德鐘齊齊登台搵真銀。（IG：@kayinsit）

有網民上載現場片段，見到身穿桃紅魚尾長裙的家燕姐，升降台升上舞台在舞台高處唱歌，準備從樓梯向下走時，疑似叉錯腳踩裙尾，整個人向前仆面露驚慌神色。幸運地兩位視帝馬德鐘及陳展鵬身處其左右，馬上出手捉實家燕姐前臂，制止意外發生。家燕姐右手拖實陳展鵬，馬德鐘扶實左前臂，三人慢慢行落樓梯繼續演出，相當專業。

家燕姐帶埋藝術中心學生衝出香港登台。（IG：@kayinsit）

家燕姐帶埋藝術中心學生衝出香港登台。（IG：@kayinsit）

家燕姐載歌載舞。（IG：@kayinsit）

家燕姐IG有上載是次登台照片，但隻字未提意外：「可以和馬來西亞朋友們在過去的這個周末，一起延續農曆新年氣氛🐲🧧，我真的特別開心🥳！知道大家都很喜歡《好運一條龍》這首歌，有機會和#3P @threeeproduction 一起在舞台上再為大家表演🕺🏻💃🏻，我完全被現場熱烈的氣氛感染，跳得特別賣力💪🏻💪🏻！也謝謝 家燕媽媽藝術中心 一眾學生精彩的演出👏🏻，當然少不了我們的視帝視后👸🏻🤴🏻！Good Show✨✨！！希望下次有機會帶更多不同的表演給大家，我們下次見🙌🏻」

薛家燕疑叉錯腳險碌落台。（影片截圖）

幸好馬德鐘及陳展鵬立即扶實薛家燕。（影片截圖）

薛家燕亦馬上回復專業繼續獻唱。（影片截圖）