李靜儀自立門戶接Job學做老闆　自爆有韓仔男朋友對方更當緊兵？

李靜儀（Heidi）今日（6日）出席自己代言的美容中心新店開幕活動，她透露自己自從27、28歲開始，就明顯發覺皮膚狀態與以前有分別，所以要靠儀器幫助，亦要勤力護膚。問到會做哪裡保養多，Heidi說：「去到呢個年紀就要注重提升，拉提同緊緻，真係好有分別嘅。」

Heidi出席代言美容中心的新店開幕活動。（鄧穎琪攝）

Heidi穿上白裙大騷長腿，仙氣滿滿，甚有女神Feel。（鄧穎琪攝）

Heidi不時在頻道分享美容、扮靚資訊及產品推介，也會藉此與粉絲傾偈，她說要花時間整合產品資訊都不易，不過當聽到Fans跟著她的推介去買，然後覺得好用，她亦很有成功感。此外，她早前突然在頻道上大談男朋友，有粉絲問她的男朋友是個怎樣的人，她說：「佢喺韓國當緊兵啊 不過係一個十分可愛嘅男仔」見Heidi的旅行片經常都有去首爾玩，正當想了解更多她的韓仔男友身份時，Heidi竟哈哈大笑謂：「冇，哈哈哈，嗰個講笑㗎咋，啲粉絲成日都問你男朋友係點樣嘅人，我咪同佢講男朋友喺韓國當緊兵囉，假㗎！」

Heidi早前自爆正與韓仔拍拖，更說對方正在當兵。（鄧穎琪攝）

她說很多粉絲知她喜歡BTS的V，於是就說V是自己男朋友，還叫粉絲畀空間。Heidi說自己單身，不過拍拖都未必會公開，要結婚才會認愛，「都係要穩定囉，成日覺得做呢一行，你公開咗可能就會影響到好多人，對方屋企人都未必想咁張揚啦，都要好好地保護。」雖然她鍾情韓國偶像，但就坦言絕不接受Long D，因為太冇安全感，而且如果要同韓國男仔拍拖，溝通上都絕對有困難。

點知原來對方係BTS成員V，Heidi只是跟粉絲開個玩笑，而她亦無法接受Long D，對於下周的白色情人節沒想法，因為自己冇乜儀式感。（鄧穎琪攝）

Heidi早前說過自己目前冇簽公司，自己接Job，團隊只得2、3人，甚至連名都冇，還笑稱：「叫李靜儀工作室啦，哈哈。」她說以往有經理人照顧自己，被保護得很好，結果令她事事都很依賴，如像溫室小花一樣，不過現在她覺得自己要踏入另一個階段，想接觸新的範疇。她直言的確幾辛苦，但亦學習到很多，表示：「學習緊做一個老闆，我覺得係點樣分配工作、我同同事或者經理人負責啲咩，要分配得好好。（你負責咩工作？）我負責出鏡囉，同埋行政上嘅嘢，要清楚每個工作我要有咩Input、點呈現畀大家，而家好多工作都係靠Social Media上面嘅廣告，嗰啲可能要再學多啲。」